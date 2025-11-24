Düzce Millet Bahçesi'nde Üretim Şenlikleri: Öğretmenler Günü'ne Özel

Düzce Belediyesi ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Düzce Üretim Şenlikleri', Millet Bahçesi'nde, 22-23-24 Kasım tarihlerinde kapılarını açtı. Her ay düzenlenen ve büyük ilgi gören şenlik, bu ay 24 Kasım Öğretmenler Günü konseptiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik Bölümleri

Şenlik; Sanat Sokağı, Tarım Sokağı, Emek Pazarı ve Kültürel Miraslarımız olmak üzere dört ayrı bölümde ziyaretçilerini ağırladı.

Sergiler ve Gösteriler

22-23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, kentin kültürel mirasını yansıtan ürünler, yerel üreticiler tarafından hazırlanan el emeği çalışmalar ve sanat eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlikte ayrıca sokak sanatçıları da yer alarak, şarkı ve türkülerle etkinliğe renk kattı.

DÜZCE BELEDİYESİ İLE KENT KONSEYİ’NİN ORTAKLAŞA DÜZENLEDİĞİ ‘DÜZCE ÜRETİM ŞENLİKLERİ’ 24 KASIM ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NE ÖZEL KONSEPTİYLE MİLLET BAHÇESİ’NDE YAPILDI.