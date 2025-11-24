Düzce Millet Bahçesi'nde Üretim Şenlikleri: Öğretmenler Günü'ne Özel

Düzce Belediyesi ve Kent Konseyi'nin düzenlediği 'Düzce Üretim Şenlikleri', 22-24 Kasım'da Millet Bahçesi'nde Öğretmenler Günü konseptiyle gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 24.11.2025 19:52
Güncelleme Tarihi: 24.11.2025 19:52
Düzce Millet Bahçesi'nde Üretim Şenlikleri: Öğretmenler Günü'ne Özel

Düzce Millet Bahçesi'nde Üretim Şenlikleri: Öğretmenler Günü'ne Özel

Düzce Belediyesi ile Kent Konseyi'nin ortaklaşa düzenlediği 'Düzce Üretim Şenlikleri', Millet Bahçesi'nde, 22-23-24 Kasım tarihlerinde kapılarını açtı. Her ay düzenlenen ve büyük ilgi gören şenlik, bu ay 24 Kasım Öğretmenler Günü konseptiyle gerçekleştirildi.

Etkinlik Bölümleri

Şenlik; Sanat Sokağı, Tarım Sokağı, Emek Pazarı ve Kültürel Miraslarımız olmak üzere dört ayrı bölümde ziyaretçilerini ağırladı.

Sergiler ve Gösteriler

22-23-24 Kasım tarihlerinde düzenlenen etkinlikte, kentin kültürel mirasını yansıtan ürünler, yerel üreticiler tarafından hazırlanan el emeği çalışmalar ve sanat eserleri ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Şenlikte ayrıca sokak sanatçıları da yer alarak, şarkı ve türkülerle etkinliğe renk kattı.

