Düzce'nin "Beyaz Balı" Sağlık ve Lezzetiyle İlgi Çekiyor

Düzce'de halk arasında "beyaz bal" olarak bilinen kristalize bal, hem merak uyandırıyor hem de doğal ve şifalı içeriğiyle dikkat çekiyor. Bölgedeki üretim, kahvaltı sofralarını süslerken, tüketiciler arasında sağlık kaynağı olarak da görülüyor.

Halk arasında genellikle "şekerlenmiş bal" diye anıldığı için bazı tüketiciler mesafeli dursa da, Düzce ve çevresinde üretilen ve "beyaz bal" adıyla ünlenen bu doğal ürün, bölgenin özgün bal çeşitlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kristalleşmenin sırrı

Yunus Emre Söğüt, beyaz balın kristalleşme sürecinin tamamen polen tozlarından kaynaklandığını belirterek şunları söyledi: "Polenlerin bal içerisinde eşit şekilde dağılmasıyla kristalleşme homojen bir yapı kazanır. Orman gülü balımızın polen tozları sayesinde kristalize olmuş hali beyaz baldır. Bu, saf bir orman gülü balıdır. Zamanla doğal olarak kristalize olur. Polen tozları sayesinde eşit bir şekilde bu hale gelir. Asıl bal bu şekilde tüketilmelidir."

Tüketicilere çağrı

Söğüt, kristalize olan balın bozulmuş ya da kalitesiz sayılmaması gerektiğini vurgulayarak, tüketicilerin kristalize baldan çekinmemesi gerektiğini söyledi. Bu özelliğin balın ham ve doğal yapısının bir göstergesi olduğuna dikkat çekti.

Görenler şaşırıyor, tadanlar vazgeçemiyor