Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne Minik Ziyaretçiler

Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri, Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi'nde endemik ve şifalı bitkileri yakından tanıdı.

Yayın Tarihi: 29.11.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 29.11.2025 10:49
Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, küçük yaşta doğa sevgisi aşılamaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Okul Gezisiyle Doğayı Keşfettiler

Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, doğayı yakından tanımak amacıyla botanik bahçesini ziyaret etti. Gezide öğrenciler, bitki çeşitliliğini yerinde görme fırsatı buldu.

Orman Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Tuba Gül Doğan, minik öğrencilere botanik bahçesinin ne olduğunu, hangi tür bitkilerin yetiştiğini ve özellikle endemik ve şifalı bitki türleri hakkında detaylı ve öğretici bilgiler verdi.

Botanik Bahçesi'nde farklı bitki türlerini yakından gözlemleme şansı bulan öğrenciler, gezi boyunca hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşadı. Doğayla iç içe geçen etkinlikte çocuklar merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı.

