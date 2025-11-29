Düzce Üniversitesi Botanik Bahçesi'ne Minik Ziyaretçiler

Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi, küçük yaşta doğa sevgisi aşılamaya ve farkındalık oluşturmaya devam ediyor.

Okul Gezisiyle Doğayı Keşfettiler

Şıralık Vatan İlkokulu öğrencileri ve öğretmenleri, doğayı yakından tanımak amacıyla botanik bahçesini ziyaret etti. Gezide öğrenciler, bitki çeşitliliğini yerinde görme fırsatı buldu.

Orman Fakültesi'nden Arş. Gör. Dr. Tuba Gül Doğan, minik öğrencilere botanik bahçesinin ne olduğunu, hangi tür bitkilerin yetiştiğini ve özellikle endemik ve şifalı bitki türleri hakkında detaylı ve öğretici bilgiler verdi.

Botanik Bahçesi'nde farklı bitki türlerini yakından gözlemleme şansı bulan öğrenciler, gezi boyunca hem eğitici hem de eğlenceli bir deneyim yaşadı. Doğayla iç içe geçen etkinlikte çocuklar merak ettikleri soruları sorma fırsatı yakaladı.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SÜS VE TIBBİ BİTKİLER BOTANİK BAHÇESİ, KÜÇÜK YAŞTA DOĞA SEVGİSİ AŞILAMAYA VE FARKINDALIK OLUŞTURMAYA DEVAM EDİYOR.