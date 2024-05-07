İzmir merkezli operasyonlarda FETÖ’ye 19 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen ve FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yapılan soruşturmada tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. 11 ilde yapılan operasyonlar sonucunda 19 şüpheli yakalandı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, İstihbarat Şube Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Başkanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, darbe girişimi sonrasından okulla ilişkisi kesilmiş olan 16 askeri okul öğrencisi, 2 muvazzaf, 6 asker, 1 polis memuru FETÖ üyesi olma şüphesiyle gözaltına alındı.

11 ilde yapılan operasyonlarla birlikte, diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.