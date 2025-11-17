E-5’te Şaşırtan Scooter Yolculuğu: Haramidere'den Avcılar'a

E-5'te bir vatandaşın Haramidere'den Avcılar'a kadar araçlar arasında scooter ile yaptığı yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 17.11.2025 12:40
Güncelleme Tarihi: 17.11.2025 12:40
E-5’te sıra dışı scooter yolculuğu

Haramidere'den Avcılar'a kadar araçlar arasında ilerledi

E-5 üzerinde bir vatandaşın scooter ile gerçekleştirdiği yolculuk, yoldaki diğer sürücülerin dikkatini çekti. Sürücünün trafiğin içinde ilerlemesi görenleri şaşırttı.

Olay, Haramidere ile Avcılar arasında gerçekleşti. Vatandaş, uzun süre araçların arasında ilerleyerek yolculuğuna devam etti ve bu anlar çevredeki kişiler tarafından ilgiyle izlendi.

Yaşanan o sıra dışı anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücünün rahat tavrı ve yoğun trafikteki ilerleyişi açıkça görülüyor.

Görüntüler olayın tanıklığını yapan kameraya yansıyan en önemli kanıt olarak kayda geçti.

