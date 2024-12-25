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Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'taki depremde 83 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi Selam Apartmanı'nda yargılama sürüyor.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 16:03
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 16:03
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ta Deprem Yargılaması

Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Ebrar Sitesi Selam Apartmanı ile ilgili olarak devam eden yargılama süreci dikkat çekiyor. Bu faciada 83 kişinin yaşamını yitirmesi ve 16 kişinin yaralanması sonrası, 4 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

Duruşma Bilgileri

2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirilen duruşmaya, başka bir davadan tutuklu olan sanık S.O., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Diğer sanıkların duruşmada yer almadığı gözlemlendi.

Sanıkların Savunmaları

Duruma ilişkin söz alan sanık S.O., suçsuz olduğunu savunarak önceki beyanlarını yineledi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 5 Şubat 2025'e erteledi.

İddianame ve Suçlamalar

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, sanıklar hakkında “bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla toplamda 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.

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