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ECOWAS'ın Nijerya'daki Dijital Gözlemevi Yıllık Toplantısı Başladı

ECOWAS, Nijerya'da dijital kalkınma göstergelerini değerlendirmek amacıyla yıllık toplantısını başlattı.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 18:00
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 18:00
ECOWAS'ın Nijerya'daki Dijital Gözlemevi Yıllık Toplantısı Başladı

ECOWAS'ın Dijital Gözlemevi Yıllık Toplantısı Nijerya'da Gerçekleştiriliyor

Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Altyapı, Enerji ve Dijitalleşme Departmanı aracılığıyla yürütülen Dijital Gözlemevi çalışmaları kapsamında Nijerya'nın başkenti Abuja'da yıllık toplantısını başlattı.

Toplantının Amaçları ve Önemi

Üç gün sürecek bu toplantıda, ECOWAS üyesi ülkelerin temsilcileri bir araya gelerek bölgenin dijital kalkınma göstergelerini gözden geçirecek ve dijital dönüşümde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirecek.

Toplantının açılışında konuşan ECOWAS Altyapı, Enerji ve Dijitalleşmeden Sorumlu Komisyon Yetkilisi Marie Nde Sene Ahouantchede, bu yılki toplantının üye ülkeler tarafından sunulan ulusal dijital göstergelerin gözden geçirilmesi ve doğrulanması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Dijital Gelişmeler ve Veri Temelli Stratejiler

Ahouantchede, dijital göstergeler arasında siber güvenliğin yeni bir alan olarak eklendiğine dikkat çekerek, bölgesel karar alma süreçlerinde etkinliği artırmanın önemini dile getirdi. Ayrıca, dijital kalkınmanın izlenmesinde veri temelli stratejilerin kritik bir rol oynadığını belirtti.

İşbirliği ve Veri Doğruluğu Vurgusu

Toplantıya ev sahipliği yapan Nijerya Posta Servisi (NIPOST) İstatistik Departmanı Başkan Yardımcısı Larai Mohammed Agaie, veri doğruluğunun politika geliştirme ve yenilikçilik açısından temel bir unsur olduğunu ifade etti. Katılımcılara işbirliği ve özveri çağrısında bulunan Agaie, "Sunulan verilerin doğruluğunu birlikte sorgulamalı ve raporun güvenilirliğini artırmak için birlikte çalışmalıyız." ifadelerini kullandı.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Altyapı, Enerji ve Dijitalleşme...

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) Komisyonu, Altyapı, Enerji ve Dijitalleşme Departmanı aracılığıyla yürüttüğü Dijital Gözlemevi çalışmaları kapsamında Nijerya'da yıllık toplantısını başlattı.

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