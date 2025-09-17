Ecrins Masifi Siraz Zirvesi'nde iki dağcı hayatını kaybetti

Hautes-Alpes'te arama kurtarma çalışmaları sonucu üzücü keşif

Fransa'da Alp Dağları'nın Hautes-Alpes vilayetindeki uzantısı Ecrins Masifi'ne tırmanan iki dağcı yaşamını yitirdi.

Hautes-Alpes'in bağlı olduğu Gap Savcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, olay Siraz Zirvesi'nde gerçekleşti.

Cumhuriyet Savcısı Marion Lozac'hmeur, biri asker diğeri itfaiye görevlisi olan dağcıların keşif gezisinden dönmemeleri üzerine yakınlarının ihbarda bulunduğunu ve 14 Eylül'de arama kurtarma ekiplerinin harekete geçtiğini bildirdi.

Lozac'hmeur, olumsuz hava koşullarının arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdığını, 15 Eylül'de iki dağcının cansız bedenlerine 3 bin 400 metre yükseklikte ulaşıldığını belirtti.

Savcı Lozac'hmeur, dağcıların düşmeleri sonucu ölmüş olabileceğini ancak cesetlerin otopsi için inceleneceğini söyledi.