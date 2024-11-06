Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Cüce Su Aygırı Doğumu

Edinburgh Hayvanat Bahçesi'nde Nadir Bir Doğum

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yer alan Edinburgh Hayvanat Bahçesi, 30 Ekim'de nadir bir cüce su aygırına ev sahipliği yaptı. Dişi cüce su aygırına "Haggis" adı verildi.

Haggis'in Durumu İyi

Hayvanat bahçesi yetkilisi Jonny Appleyard, Haggis'in şu ana kadar iyi bir sağlık durumuna sahip olduğunu bildirdi. Appleyard, Haggis'in gelişimi için ilk 30 günün kritik olduğunu belirterek, bu süreçte hayvanat bahçesinin bölümünü bir ay süreyle kapatacaklarını ifade etti.

Önceki Yavrular ve Türün Durumu

Haggis'in ebeveynleri Otto ve Gloria, 2021 yılında da bir yavru dünyaya getirmişti. Bu yavru Amara, 2023 yılında ZSL Londra Hayvanat Bahçesi'ne nakledilmişti.

Cüce su aygırlarının hayvanat bahçelerinde nadir olmasına rağmen üreyebilmesi, türün korunması açısından önemli bir gelişmedir. Tayland’da 2024’te doğan "Moo Deng" adlı cüce su aygırı, sosyal medyada beğen kazanmış, Polonya'nın Lodz kentinde de benzer bir doğum gerçekleşmiştir. Ayrıca, Çekya'daki Dvur Kralove Hayvanat Bahçesi'nde Mikolas adı verilen bir cüce su aygırı Aralık 2023'te dünyaya gelmiştir.

Nesli Tükenme Tehlikesi Altında

Darıca Hayvanat Bahçesi'nde ise Türkiye'nin ilk cüce su aygırı olan Mela, 2017 yılında doğmuştur. Pigme su aygırı, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya kalan bir türüdür. Ana vatanı Liberya olan bu hayvan türünden, doğada yalnızca 2,500 birey bulunduğu düşünülmektedir. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN), bu türün yaşam alanlarının yok edilmesi ve avlanma gibi nedenlerle tehdit altında olduğunu vurgulamaktadır.