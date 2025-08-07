Edirne'de Sahipsiz Köpeklerde Gelişme!

Edirne'de 2.860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırıldı. Edirne İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıda, Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik hazırlanan işbirliği protokolü hakkında önemli bilgiler sundu.

Doğal Yaşam Alanları Protokolleri

Sarıgül, Edirne'de sahipsiz hayvanların tedavisi ve kısırlaştırılması için üç ayrı bölgede Doğal Yaşam Alanı kurulması amacıyla mahalli idareler birlikleriyle protokoller imzalandığını ifade etti. Protokolün yükümlülükleri ve tesisler hakkında şu bilgileri verdi:

Uzunköprü İliçesindeki tesiste %80 oranında tamamlanma sağlandı ve 83 sahipsiz köpek Uzunköprü Bakımevi'ne teslim edildi.

%80 oranında tamamlanma sağlandı ve 83 sahipsiz köpek Uzunköprü Bakımevi'ne teslim edildi. Keşan ilçesinde inşaatı tamamlanan bakımevine, Edirne İl Özel İdaresi tarafından 1.265 sahipsiz köpek ulaştırıldı.

inşaatı tamamlanan bakımevine, Edirne İl Özel İdaresi tarafından ulaştırıldı. Süloğlu ilçesinde, padok kurulumu sonrasında kabule başlanacak ve buradan da 1.512 sahipsiz köpek Edirne Belediyesi barınağına teslim edilecek.

Toplamda, Edirne ve ilçelerinde 2.860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırılmış oldu. Üç bölgede oluşturulan Doğal Yaşam Alanları, Edirne genelinde sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarla yaşamalarını sağlamak için bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

