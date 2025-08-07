DOLAR
40,66 -0,11%
EURO
47,38 -0,19%
ALTIN
4.447,07 -0,23%
BITCOIN
4.769.960,79 -0,12%

Edirne'de 2.860 Sahipsiz Köpek Barınağa Ulaştırıldı

Edirne'de 2.860 sahipsiz köpek, barınaklara ulaşarak yeni bir hayata adım attı. Bu önemli adım, sahipsiz hayvanların korunması için kritik bir süreç.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 18:36
Edirne'de 2.860 Sahipsiz Köpek Barınağa Ulaştırıldı

Edirne'de Sahipsiz Köpeklerde Gelişme!

Edirne'de 2.860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırıldı. Edirne İl Genel Meclisi'nin ağustos ayı toplantıları devam ediyor. Toplantıda, Araştırma ve İnceleme Komisyonu Başkanı Ahmet Sarıgül, sahipsiz hayvanların korunmasına yönelik hazırlanan işbirliği protokolü hakkında önemli bilgiler sundu.

Doğal Yaşam Alanları Protokolleri

Sarıgül, Edirne'de sahipsiz hayvanların tedavisi ve kısırlaştırılması için üç ayrı bölgede Doğal Yaşam Alanı kurulması amacıyla mahalli idareler birlikleriyle protokoller imzalandığını ifade etti. Protokolün yükümlülükleri ve tesisler hakkında şu bilgileri verdi:

  • Uzunköprü İliçesindeki tesiste %80 oranında tamamlanma sağlandı ve 83 sahipsiz köpek Uzunköprü Bakımevi'ne teslim edildi.
  • Keşan ilçesinde inşaatı tamamlanan bakımevine, Edirne İl Özel İdaresi tarafından 1.265 sahipsiz köpek ulaştırıldı.
  • Süloğlu ilçesinde, padok kurulumu sonrasında kabule başlanacak ve buradan da 1.512 sahipsiz köpek Edirne Belediyesi barınağına teslim edilecek.

Toplamda, Edirne ve ilçelerinde 2.860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırılmış oldu. Üç bölgede oluşturulan Doğal Yaşam Alanları, Edirne genelinde sahipsiz hayvanların kontrolsüz çoğalmasının önüne geçmeyi hedefliyor.

İyileştirme Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu ise sahipsiz hayvanların daha iyi şartlarla yaşamalarını sağlamak için bu çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Edirne'de 2 bin 860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırıldı. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem...

Edirne'de 2 bin 860 sahipsiz köpek barınağa ulaştırıldı. Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Çiğdem Gegeoğlu (ortada), devam eden İl Genel Meclisinin ağustos ayı toplantılarında konuya ilişkin açıklama yaptı.

İLGİLİ HABERLER

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Bitlis'te Esnafla Bir Araya Geldi
2
Marmara Adası Açıklarındaki Tekne Kazasında Kaptan Serbest Bırakıldı
3
Bilal Erdoğan'dan Gençlere Önemli Mesajlar: AK Parti'nin Kalitesi Vurgulandı
4
Sakarya'da Düşen Asansörde Eski Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti
5
Fethiye'de Otomobil Yayanın Üzerine Düştü: İngiliz Kadın Ağır Yaralı
6
Bakan Bayraktar, Teyzesinin Cenaze Törenine Katıldı
7
Bilecik'te Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı

Şok Zam Açıklandı: Toplu Taşımaya Yüzde 30-66 Arasında Artış

Türk Hava Yolları'ndan 16 Maaş ve Esnek İzin İmkanı: Başvurular Başladı

Bakanlıktan Aidatlara Son Dakika Düzenlemesi!

Milyonların Beklediği Tarih: Üniversiteler yeni akademik yıla ne zaman başlayacak?

Müjdeli Promosyon: 80.100 TL Ödeme Fırsatı!

İran'da Kamu Çalışanlarına Bayram Tatili: Aşırı Sıcaklar Kriz Yarattı

Türkiye'de Bedava Elektrik ve İnternet Dönemi Başlıyor

Merkez Bankası'nın Kararıyla Faizler Geriliyor: Bankalar Güncelledi