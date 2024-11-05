Edirne'de 21 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne'de Düzensiz Göçle Mücadele Devam Ediyor
Edirne'de, güvenlik güçleri tarafından düzenlenen denetimlerde, yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, düzensiz göçün önlenmesine yönelik kent genelinde gerçekleştirdikleri kontrollerini aralıksız sürdürüyor.
Yakalanan Göçmenler Hakkında Bilgiler
Yapılan denetimlerde, Afganistan, Pakistan, Mısır ve Suriye uyruklu 21 göçmen tespit edildi. Bu kişiler, gerekli işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.