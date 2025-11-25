Edirne'de 25 Kasım: KADES ile Kadına Şiddete Ortak Mücadele

Saraçlar Caddesi'nde açılan stant büyük ilgi gördü

Edirne'de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında emniyet, jandarma ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerinin ortak açtığı bilgilendirme standına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Saraçlar Caddesi'nde kurulan stantta, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ve polis görevlileri, kadınlara KADES uygulamasını tanıtan broşürler dağıttı ve uygulamanın cep telefonlarına yüklenmesine yardımcı oldu.

Vali Sezer, eşi Canan Sezer ve beraberindeki heyetle stantları ziyaret ederek, kadına yönelik şiddetin önlenmesi için devletin tüm birimlerinin ortak mücadele yürüttüğünü vurguladı. Sezer, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile kolluk birimleri ve sivil toplum kuruluşlarının bu alanda adımlar attığını belirtti.

Sezer, KADES uygulamasının önemine değinerek şunları söyledi: "KADES uygulaması 9 milyon kullanıcıyı geçti. Bu, bilinçlendirme ve farkındalık açısından çok değerli bir adım. Özellikle kadına karşı şiddet milletimizin, devletimizin ve toplumumuzun kırmızı çizgisidir. Herkesi bu noktada duyarlı olmaya çağırıyoruz. İnşallah hiç şiddetle karşılaşmayız ve toplum olarak gerekli farkındalık seviyesine ulaşırız."

Standı ziyaret edip telefonuna KADES uygulamasını yükleten vatandaşlardan Ayşe Durmaz, "Kadına şiddete hayır" diyerek bilgilendirme yapan ekiplere teşekkür etti. Bir diğer ziyaretçi Ayşegül Yıldızlıoğlu ise, "Çarşıya çıktım alışveriş için baktım ekipler var. Yanlarına gittim telefonuma KADES uygulamasını yüklediler bilgi verdiler. En ufak bir şiddet bile olsa yanımızda olduklarını söylediler. Çok memnun kaldık. Hem valiliğimize hem kolluk kuvvetlerimize teşekkür ederiz. Devletimiz bizden yana biz de devletimizden tarafız" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Yıldırım Sosyal Hizmet Merkezi ve Umurbey Sosyal Hizmetleri Ek Birimlerindeki kadınlar, gün anısına el emeği ürünler hazırladı; bazı ürünler hediye edilirken, bir kısmı da satışa sunuldu.

