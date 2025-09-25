Edirne'de 6 Ton İpsala Pirinciyle Dev Pilav Rekoru Denemesi

Edirne'de Yaşayan Miras ve Topraktan Sofraya Gastronomi Festivali'nde, İpsala pirinciyle 6 tonluk pilavla rekor denemesi yapılacak.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 20:55
Edirne'de Yaşayan Miras Festivali ve Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali, Millet Bahçesi'ndeki açılış töreniyle başladı.

Festival açılışı ve amaç

Edirne Valisi Yunus Sezer, kentinin kültürlerin buluşma noktası olduğunu vurguladı. Sezer, iki festivalin aynı anda açılmasının mutluluğunu yaşadıklarını ve düzenlenen etkinliklerle kültürel ile gastronomik mirasların geleceğe taşındığını söyledi.

Rekor denemesi: 6 ton pilav

Gastronomi Festivali'nin temasının "Edirne'nin beyaz altını" olarak nitelendirilen çeltik olduğunu belirten Sezer, Türkiye'de sofralara konulan her iki tabak pilavdan birinin kentte üretildiğini hatırlattı. Sezer, İpsala pirinciyle yapılan pilavla rekor denemesi yapacaklarını şöyle açıkladı: "Türkiye'de ve dünyada en güzel pirinç Edirne'de üretiliyor bunu buradan herkese haykırmak istiyoruz. Bir rekor denemesi yapacağız. Festivalde Türkiye'nin en büyük tenceresinde 6 tonluk pirinçle pilav denemesi yapacağız."

Katılımcılar ve etkinlikler

AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal Edirne'nin hem kültür şehri hem de tarım kenti olduğunu söyledi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdür Yardımcısı Serkan Emir Erkmen ise yaşayan mirası korumak için ulusal ve uluslararası düzeyde yoğun çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. Edirne Belediye Başkan Vekili Onur Öktem de festivallere emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Trakya Üniversitesi Balkan Müzik ve Gösteri Sanatları Topluluğu tarafından "Topraktan sofraya pirincin dansı" adlı kareografi sunuldu. Edirne'nin plaka numarasına atıfta bulunularak hazırlanan 22 çeşit pilav ve ağa pilavı katılımcılara ikram edildi. Festivalin ilk günü Evrim Kaşıkçı ve Yambol Bands konserleriyle devam etti.

Organizasyon ve kapanış

Açılışa; Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, İl Emniyet Müdürü Muhittin Ayhan, Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, daire müdürleri ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Edirne Valiliği ve Mustafa Baştan Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde düzenlenen Edirne Yaşayan Miras Festivali ile Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali, pazar günü sona erecek.

