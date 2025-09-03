DOLAR
41,17 -0,04%
EURO
47,96 0,03%
ALTIN
4.674,14 0,02%
BITCOIN
4.562.031,02 0,52%

Edirne'de 8 Ayda 243 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne'de yılın ilk 8 ayında 243 terör örgütü üyesi yakalandı; 383 şüpheli ve 1009 firari hükümlü de sınır denetimlerinde ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 03.09.2025 09:28
Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 09:28
Edirne'de 8 Ayda 243 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Edirne'de 8 ayda 243 terör örgütü üyesi yakalandı

Vali Yunus Sezer: Tedbirler artarak sürecek

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 243 terör örgütü üyesi yakalandı. Konuya ilişkin açıklama Valilikte gazetecilere yapan Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından yapıldı.

Sezer, sınır hattından yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığını belirtti. Kent genelinde terör örgütü mensupları ile yakalama kararı olan şüphelilerin ele geçirilmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Vali Sezer'in aktardığına göre, denetimler kapsamında çok sayıda suçlu yakalandı ve operasyonların devam edeceği vurgulandı. Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne bir sınır şehri. Yasa dışı örgüt mensupları, Edirne'yi bir kaçış noktası olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu sene güvenlik güçleri önemli çalışmalar yaptı. 243 örgüt mensubu geride kalan 8 ayda yakalanmış durumda. Yine Alemdağ Spor Kulübü Başkanı cinayetinin zanlısı gibi çeşitli suçlardan aranan 383 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı."

Sezer ayrıca, yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1009 firari hükümlünün yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini bildirdi.

İLGİLİ HABERLER

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Edirne Uzunköprü'de biçerdöver kazası: 64 yaşındaki Ahmet Arıcan hayatını kaybetti
2
Ardahan'da arazide ölü bulunan Erhan Gökdemir olayında 3 şüpheli gözaltına alındı
3
Erdoğan, Beştepe'de Mevlid-i Nebi Haftası Açılışına Katılıyor
4
İsrail Ordusu UNIFIL Personeli Yakınına 4 El Bombası Attı
5
Rubio, Lammy ve Barrot ile Görüştü: ABD'den Filistin'in Tek Taraflı Tanınmasına Ret
6
Trump: Beyaz Saray'daki 'pencereden eşya atma' videosu yapay zeka
7
Edirne'de 8 Ayda 243 Terör Örgütü Üyesi Yakalandı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter