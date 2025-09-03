Edirne'de 8 ayda 243 terör örgütü üyesi yakalandı

Vali Yunus Sezer: Tedbirler artarak sürecek

Edirne'de yılın ilk 8 ayında, yurt dışına kaçmaya çalışan 243 terör örgütü üyesi yakalandı. Konuya ilişkin açıklama Valilikte gazetecilere yapan Edirne Valisi Yunus Sezer tarafından yapıldı.

Sezer, sınır hattından yasa dışı geçişlerin engellenmesine yönelik güvenlik güçlerinin sıkı tedbirler aldığını belirtti. Kent genelinde terör örgütü mensupları ile yakalama kararı olan şüphelilerin ele geçirilmesine yönelik denetimlerin aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Vali Sezer'in aktardığına göre, denetimler kapsamında çok sayıda suçlu yakalandı ve operasyonların devam edeceği vurgulandı. Sezer, şunları kaydetti:

"Edirne bir sınır şehri. Yasa dışı örgüt mensupları, Edirne'yi bir kaçış noktası olarak kullanmaya çalışıyorlar. Bu sene güvenlik güçleri önemli çalışmalar yaptı. 243 örgüt mensubu geride kalan 8 ayda yakalanmış durumda. Yine Alemdağ Spor Kulübü Başkanı cinayetinin zanlısı gibi çeşitli suçlardan aranan 383 şüpheli yurt dışına kaçmaya çalışırken Edirne'de yakalandı."

Sezer ayrıca, yapılan denetimlerde kesinleşmiş hapis cezası bulunan 1009 firari hükümlünün yakalandığını ve cezaevine gönderildiğini bildirdi.