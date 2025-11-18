Edirne'de Ayçiçeği-Buğday Münavebesinde Toprak İşleme Denemeleri

Proje ve uygulama detayları

Edirne'de tarımsal üretimde verimliliği artırma hedefiyle, Tarım İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "farklı toprak işleme yöntemlerinin ve ekim zamanlarının ayçiçeği verim ve verim unsurlarına etkileri" projesi kapsamında uygulama denemeleri devam ediyor.

Proje sahası, Merkez Sarayakpınar köyünde yer alıyor. Köy üreticilerinden Dr. Birol Deviren'e ait tarlada bu yıl ayçiçeği-buğday münavebe sistemi çiftçi şartlarında test ediliyor. Ayçiçeği sonrası buğday ekilişlerinde üç farklı toprak işleme yönteminin buğday verimine etkileri yakından izleniyor.

Yerinde inceleme

Çalışmalar, Edirne Tarım İl Müdürü İslam Köse ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen’in katılımıyla yerinde incelendi. İl Müdürü İslam Köse, proje ile toprak işleme tekniklerinin karşılaştırılacağını ve en yüksek verimi sağlayan yöntemlerin çiftçilere aktarılacağını vurguladı.

Beklenen sonuçlar ve etki

Uzmanlar tarafından yürütülen bilimsel gözlem ve ölçümler, hasat döneminde elde edilecek sonuçlarla birlikte verimlilik, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında yol gösterici olacak. Projenin sonunda ortaya çıkacak verilerin, özellikle Trakya bölgesinin stratejik ürünleri olan ayçiçeği ve buğday üretiminde çiftçilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

