Edirne'de Ayçiçeği-Buğday Münavebesinde Toprak İşleme Denemeleri

Edirne'de Tarım İl Müdürlüğü ile Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen denemede üç farklı toprak işleme yöntemi ayçiçeği-buğday münavebesinde test ediliyor.

Yayın Tarihi: 18.11.2025 11:19
Güncelleme Tarihi: 18.11.2025 11:19
Edirne'de Ayçiçeği-Buğday Münavebesinde Toprak İşleme Denemeleri

Edirne'de Ayçiçeği-Buğday Münavebesinde Toprak İşleme Denemeleri

Proje ve uygulama detayları

Edirne'de tarımsal üretimde verimliliği artırma hedefiyle, Tarım İl Müdürlüğü ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi iş birliğiyle yürütülen "farklı toprak işleme yöntemlerinin ve ekim zamanlarının ayçiçeği verim ve verim unsurlarına etkileri" projesi kapsamında uygulama denemeleri devam ediyor.

Proje sahası, Merkez Sarayakpınar köyünde yer alıyor. Köy üreticilerinden Dr. Birol Deviren'e ait tarlada bu yıl ayçiçeği-buğday münavebe sistemi çiftçi şartlarında test ediliyor. Ayçiçeği sonrası buğday ekilişlerinde üç farklı toprak işleme yönteminin buğday verimine etkileri yakından izleniyor.

Yerinde inceleme

Çalışmalar, Edirne Tarım İl Müdürü İslam Köse ile Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Nadi Aygen’in katılımıyla yerinde incelendi. İl Müdürü İslam Köse, proje ile toprak işleme tekniklerinin karşılaştırılacağını ve en yüksek verimi sağlayan yöntemlerin çiftçilere aktarılacağını vurguladı.

Beklenen sonuçlar ve etki

Uzmanlar tarafından yürütülen bilimsel gözlem ve ölçümler, hasat döneminde elde edilecek sonuçlarla birlikte verimlilik, maliyet yönetimi ve sürdürülebilirlik konularında yol gösterici olacak. Projenin sonunda ortaya çıkacak verilerin, özellikle Trakya bölgesinin stratejik ürünleri olan ayçiçeği ve buğday üretiminde çiftçilere önemli katkı sağlaması bekleniyor.

ÇALIŞMALAR, EDİRNE TARIM İL MÜDÜRÜ İSLAM KÖSE İLE BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ...

ÇALIŞMALAR, EDİRNE TARIM İL MÜDÜRÜ İSLAM KÖSE İLE BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ NADİ AYGEN’İN KATILIMIYLA YERİNDE İNCELENDİ.

ÇALIŞMALAR, EDİRNE TARIM İL MÜDÜRÜ İSLAM KÖSE İLE BİTKİSEL ÜRETİM VE BİTKİ SAĞLIĞI ŞUBE MÜDÜRÜ...

İLGİLİ HABERLER

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahramanmaraş'ta motosikletli çiftin kask kamerasına yansıyan kaza
2
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
3
Göktaş: Engelli Hakları Eylem Planı ile Sosyal Devlet Vizyonunu Güçlendiriyoruz
4
Hacılar ile Hadii Kardeşliği Resmileşti: Kardeş Şehir Protokolü Süresiz Uzatıldı
5
Diyarbakır Tanıtım Günleri İstanbul'da 27-30 Kasım 2025
6
Prematüre Bebeklerde 'Altın Saat' Hayat Kurtarıyor
7
Büyükkılıç, Kayseri’nin İlk Kadın İlçe Başkanı Fazilet Kahraman’ı Ağırladı

İlker Ayrık'la Çifte Milyon ne zaman başlayacak? Hangi kanalda?

2026 Emekli ve Memur Zammı: Ocakta Garanti Oran ve Seyyanen İddiası

Survivor 2026 Ünlüler All Star: Meryem Boz Kadroya Katıldı

TOKİ Başvuru Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak? 2025 500 Bin Konut Kura Takvimi

2025 DSİ 1.389 Personel Alımı: İŞKUR Başvuru Tarihi ve Kontenjanlar

KYK 2025-2026 Burs ve Kredi Ödemeleri: İlk Ödeme Ne Zaman Yapılacak?

Uzak Şehir: Şahin Öldü mü? Alper Çankaya Ayrılıyor mu?

TOKİ 500 Bin Konut Başvurularında Rekor: 5. Günde 2.879.000 Başvuru

TOKİ: 'Başvurunuz Olumlu Değerlendirilememiştir' Ne Demek? e-Devlet Sorgulama ve Ret Nedenleri

Ocak 2026 Emekli Zammı: TÜED'den Seyyanen Zam ve İntibak Çağrısı

Torba Yasa: Araçlara 'Binde İki' Harç, Kira Vergisi İstisnası Kalkıyor

TOKİ 500 Bin Konut: 1+1 (55 m²) ve 2+1 (65–80 m²) Örnek Daire Planları