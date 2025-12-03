Edirne'de Engelliler Günü Konseri: Kadın Darbuka Ritim Grubu Coşturdu

Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen 3 Aralık Dünya Engelliler Günü konserinde Sevgi_li Günebakanlar Kadın Darbuka grubu, 9/8'lik Trakya ritimleriyle katılımcılara eğlence yaşattı.

Edirne'de engelli bireylere özel konser: Ritmler coşkuyu yükseltti

Edirne'de, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen konserde duygulu ve coşkulu anlar yaşandı. Etkinliğe ev sahipliği yapan Trakya Üniversitesi'nde sahne alan kadın darbuka ritim grubu, katılımcıları müzik eşliğinde eğlendirdi.

Sevgi_li Günebakanlar sahnede: 9/8'lik Trakya ezgileri

Sevgi_li Günebakanlar Kadın Darbuka grubunun performansı, Trakya'ya özgü 9/8'lik ritimlerle renkli görüntüler oluşturdu. Ritmin etkisiyle birçok katılımcı tempo tutup oyun havasına eşlik etti.

Konserde yer alan engelli gençlerin sahneye çıkıp roman havası oynaması, etkinliğin en coşkulu anlarını oluşturdu. İzleyiciler, müzik ve dansla keyifli vakit geçirdi.

Organizatörler, etkinliğin amacının engelli bireylerin sosyal hayata katılımını desteklemek ve dayanışma duygusunu güçlendirmek olduğunu vurguladı. Konser, yerel topluluk için anlamlı bir buluşma olarak değerlendirildi.

