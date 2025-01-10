Edirne'de FETÖ'cü 2 Zanlı Yunanistan'a Kaçmayı Düşünürken Yakalandı

Edirne'de Kaçmaya Çalışan FETÖ Şüphelileri Yakalandı

Edirne'de, terör örgütü FETÖ ile ilişkili olduğu belirlenen 2 zanlı, Yunanistan'a kaçma girişiminde bulunurken güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

Operasyon Detayları

Güvenlik güçleri, birinci derece asker yasak bölge yakınlarında gerçekleştirdikleri operasyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan N.B. ve D.B.'yi gözaltına aldı. Yapılan incelemeler sonucunda, şüphelilerin FETÖ ile yakından bağlantılı oldukları tespit edildi.

Yetkililer, yakalanan kişilerin, FETÖ terör örgütü üyeliği nedeniyle arandığı ve yasa dışı yollardan ülke dışına çıkmaya çalıştıkları bilgisini paylaştı.