Edirne'de Kısa Süreli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Akşam saatlerinde başlayan sağanak, kent genelinde kısa sürede etkisini gösterdi ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Cadde ve Sokaklarda Su Birikintileri

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşların bazıları iş yerlerinin girişine ve içerisine girerek yağmurun dinmesini beklerken, bazıları ise şemsiye ile korunmaya çalıştı.

Trafikte Zorluklar ve Hava Tahmini

Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü. Hava sıcaklığının 28 derece ölçüldüğü kentte, yağışın hafta ortasına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.

