DOLAR
40,7 0%
EURO
47,29 0,25%
ALTIN
4.392,98 1,15%
BITCOIN
4.856.282,53 -0,57%

Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'nin Enez ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Yayın Tarihi: 11.08.2025 20:10
Güncelleme Tarihi: 11.08.2025 20:10
Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Edirne'nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyünde meydana gelen orman yangınına, hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Olay Yerine Giden Ekipler

Yangın ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Diğer çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye yönlendirildi.

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Özellikle söndürme helikopterlerinin de destek verdiği çalışmalar, yangının büyümesini önlemeye çalışıyor. Yetkililer, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

Edirne'nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle...

Edirne'nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çanakkale'deki Orman Yangınında Ekip Alevlerden Kurtarıldı
2
Suriye'de İsrail Karşıtı Gösteriler: Binlerce Kişi Gazze İçin Sokağa Çıktı
3
Adana'da Yangın Kontrol Altına Alındı: İki Katlı Ev Küller Altında Kaldı
4
Erzincan'da 449 Polis Adayı Mezun Oldu
5
Bakan Güler'den Metan Gazı Şehitlerine Başsağlığı Mesajı
6
Yalova'da Sosyal Butik ile Bedava Alışveriş Fırsatı
7
Çorum'da Kadın İstihdamını Destekleyen KİPAP Projesi Başlatıldı

Damla Kent Projesi Halka Arzında Rekor İlgisi: 21,4 Milyar TL!

Cebinizdeki Yeni Market Asistanı: 'Market Fiyatı' Uygulaması Onaylandı!

151 Günde Yeni Eviniz Faizsiz ve Masrafsız: Tasarrufa Dayalı Finansman İle Tanışın

Türkiye'yi Bekleyen Cehennem Sıcakları: Eyyam-ı Bahur Geri Dönüyor

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi'nden Aylık 12 Bin TL Burs İmkanı

Emeklilere Özel İndirim Kartı 11-15 Ağustos'ta Dağıtılacak!

Kamuya 4.400 Yeni Personel Alımı: Gençlik ve Spor Bakanlığı Başvuru Süreçlerini Duyurdu

Togg'dan Yeni Kredi Hamlesi: Sıfır Faizle 12 Ay Vade İmkanı!

Vakıfbank'tan 20.000 TL Üstü Maaş Alanlara 10 Katı Kredi İmkanı!

Emekli Maaş Promosyonlarında Rekor! 16.881 TL Üzeri Maaş Alanlara Çifte Ödeme

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi