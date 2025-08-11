Edirne'de Orman Yangınına Hızla Müdahale Ediliyor

Edirne'deki Orman Yangınına Hızlı Müdahale

Edirne'nin Enez ilçesinde, Büyükevren köyünde meydana gelen orman yangınına, hem havadan hem de karadan müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenememişken, rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla yayıldığı bildirildi.

Olay Yerine Giden Ekipler

Yangın ihbarı üzerine, Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi ve itfaiye ekipleri derhal olay yerine sevk edildi. Diğer çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına almak amacıyla bölgeye yönlendirildi.

Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor

Özellikle söndürme helikopterlerinin de destek verdiği çalışmalar, yangının büyümesini önlemeye çalışıyor. Yetkililer, yangınla ilgili gelişmeleri yakından takip etmeye devam ediyor.

