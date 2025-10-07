Edirne'de Sağanak Ağaç Devrildi, Trafik Aksadı

Edirne'de dün öğle saatlerinde başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren sağanak, kent yaşamını olumsuz etkiledi.

Olay ve müdahale

Sağanak nedeniyle Talatpaşa Caddesi'ndeki bir ağaç yola devrildi. Olay yerinde trafik ekipleri önlem alırken, belediye ekipleri ağacı parçalara ayırarak kaldırdı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol trafiğe açıldı.

Su birikintileri ve hava durumu

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kentte hava sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Meteoroloji verilerine göre sağanağın yarın akşama kadar aralıklarla sürmesi bekleniyor.