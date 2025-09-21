Edirne'de şehit ailesini 846 bin lira dolandıran zanlılardan 10'u tutuklandı

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı iddia edilen zanlılardan 10'u tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 22:28
Edirne'de şehit ailesini 846 bin lira dolandıran zanlılardan 10'u tutuklandı

Edirne'de şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı iddia edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

GÜNCELLEME — Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda İstanbul ve Antalya'da yakalanarak Edirne'ye getirilen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler E.G, İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A. sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, zanlı K.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak dün NSosyal hesabından "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla açıklama yaptı. Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığını ve şüphelilerin İstanbul ile Antalya'da yakalandığını belirtti.

Başarılı çalışmadan dolayı Edirne Valisi ve emniyet personelini tebrik eden Yerlikaya, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, istihbarat şube müdürlüğümüz ile asayiş şube müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp haksız menfaat temin etmeye çalıştığını açıkladı ve olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı...

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 11 zanlı adliyeye sevk edildi.

Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı...

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türk Yıldızları Çekya'da 'En İyi Gösteri Uçuşu' Ödülünü Kazandı
2
TRT'den 38. Ahilik Haftası'na Özel Ücretsiz Konser — Kırşehir 22 Eylül
3
Konya Sarayönü'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
4
Belgorod'da İHA Saldırısı: 1 Ölü, Kırım ve Zaporijya'da Yaralılar
5
Şanlıurfa'da Haliliye'de Kaza: İki Otomobil Çarpıştı, 5 Yaralı
6
Portekiz, 21 Eylül 2025'te Filistin Devleti'ni Resmen Tanıdı
7
Rize'de Ayder Yaylası'na Alternatif Güzergah Çalışmaları Sürüyor

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü