Edirne'de şehit ailesini 846 bin lira dolandıran zanlılardan 10'u tutuklandı

Edirne'de şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı iddia edilen 11 zanlıdan 10'u tutuklandı

GÜNCELLEME — Edirne'de kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp şehit ailesini 846 bin lira dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan zanlılardan 10'u tutuklandı, bir zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş şube müdürlüklerinin koordineli çalışması sonucunda İstanbul ve Antalya'da yakalanarak Edirne'ye getirilen 11 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler E.G, İ.K, M.H, B.Ö, K.S.E, A.E, A.Y, H.H.A, S.D, Ş.G. ve H.A. sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüphelilerden 10'u çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, zanlı K.S.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bakan Yerlikaya'nın açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayla ilgili olarak dün NSosyal hesabından "Kahraman şehidimizin ailesini dolandıran şüpheliler yakalandı" başlığıyla açıklama yaptı. Yerlikaya, Edirne'de şehit ailesinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişiler tarafından 846 bin lira dolandırıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldığını ve şüphelilerin İstanbul ile Antalya'da yakalandığını belirtti.

Başarılı çalışmadan dolayı Edirne Valisi ve emniyet personelini tebrik eden Yerlikaya, "Şehit ailelerimiz, aziz şehitlerimizin bizlere bıraktığı en kutsal emanettir. Devletimiz ve milletimiz, her zaman elleri öpülesi şehit annelerimizin, şehit babalarımızın ve tüm yakınlarının yanındadır. Edirne Valimizi, Emniyet Müdürümüzü, istihbarat şube müdürlüğümüz ile asayiş şube müdürlüğümüzü tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin kendini hakim, savcı ve polis olarak tanıtıp haksız menfaat temin etmeye çalıştığını açıkladı ve olayla ilgili soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü bildirdi.

