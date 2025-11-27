Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Keşan'da 10 Gözaltı

Edirne'nin Keşan ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı; sentetik ecza, sentetik kannabinoid ve 18 bin 400 TL ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 16:21
Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Keşan'da 10 Gözaltı

Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Keşan'da 10 Gözaltı

Operasyon ve ele geçenler

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda, sentetik ecza ve sentetik kannabinoid niteliğinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 TL bulundu.

Gözaltılar ve adli süreç

Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KEŞAN İLÇESİNDE...

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KEŞAN İLÇESİNDE UYUŞTURUCU MADDE KULLANIMI VE TİCARETİNE YÖNELİK ÇALIŞMALAR KAPSAMINDA EŞ ZAMANLI OPERASYON GERÇEKLEŞTİRDİ

EDİRNE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ NARKOTİK SUÇLARLA MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ, KEŞAN İLÇESİNDE...

İLGİLİ HABERLER

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Geyve'de Uyuşturucu İmalathanesi Operasyonu: 2 Gözaltı, 1 Tutuklama
2
Karacabey Belediyesi'nden Ücretsiz Beslenme ve Diyet Danışmanlığı
3
Manisa (Salihli) At Arabası Operasyonu: 2 Araç Trafikten Men Edildi
4
Gilead Türkiye: Erken Tanı Hayati — 'HIV Zor Değil' Çağrısı
5
Akşehir Kirazı'nda Saha İncelemeleri Başladı
6
Neslinur Topal otopsisinde ilk inceleme: Görünür bulgu yok
7
Yıldırım Belediyesi Mollaarap’ı Bursa’nın Yeni Çekim Merkezi Yapıyor

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?