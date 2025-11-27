Edirne'de Uyuşturucu Operasyonu: Keşan'da 10 Gözaltı
Operasyon ve ele geçenler
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Keşan ilçesinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, sentetik ecza ve sentetik kannabinoid niteliğinde uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 18 bin 400 TL bulundu.
Gözaltılar ve adli süreç
Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda toplam 10 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şüpheliler hakkında adli işlemlerin sürdüğü bildirildi.
