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Edirne'de Yangın: Üç Ev Zarar Gördü

Edirne'nin Çavuşbey Mahallesi'nde çıkan yangında üç ev zarar gördü, itfaiye müdahale etti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 23:02
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 23:02
Edirne'de Yangın: Üç Ev Zarar Gördü

Edirne'de Yangın: Üç Ev Zarar Gördü

Edirne'de, Çavuşbey Mahallesi'nde 3 evin zarar gördüğü bir yangın meydana geldi. Y.K'ye ait tek katlı evde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek komşu evlere de sıçradı.

Yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı Y.K'nın evinde başladı. Alevler, tüm evi ve çatısını sardı ve yanındaki iki evin çatısına da sıçradı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Ancak yangında Y.K'nin evi kullanılamaz hale geldi ve diğer iki evin çatısında hasar oluştu.

Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince...

Edirne'de, tek katlı evde başlayıp yandaki 2 eve de sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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