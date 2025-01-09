Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'deki yoğun sis, görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürerek hayatı olumsuz etkiledi.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 09:50
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:01
Edirne'de Yoğun Sis Hayatı Olumsuz Etkiledi

Edirne'de Sis Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Edirne'de etkili olan yoğun sis, kentteki günlük yaşamı zorlaştırdı. Görüş mesafesi, yer yer 50 metreye kadar düşerken, sürücüler için tehlikeli bir durum oluşturdu.

Polis Ekiplerinden Uyarılar

Kentin kavşaklarında, polis ekipleri önlem aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı. Selimiye Camisi gibi birçok anıt eser, sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Hava Durumu

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü Edirne'de, sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi ve yerini yağışlı havaya bırakması bekleniyor.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sis hayatı olumsuz etkiledi.

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