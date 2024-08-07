Edirne'de Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan Terörist Mensupları Yakalandı

Edirne'de Terörle Mücadele Operasyonu

Edirne'de, yurt dışına kaçmaya çalışan 5 terör örgütü mensubu, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin terörle mücadele ve asayişin sağlanmasına yönelik çalışmalara devam ettiği vurgulandı.

Sınır Hattında Yakalanma

Yapılan operasyon sırasında, şüphelilerin sınır hattında yakalandığı bildirildi. Gözaltına alınan kişilerden 3'ünün FETÖ mensubu, 2'sinin ise PKK üyesi olduğu tespit edildi. Bu durum, Edirne'deki güvenlik güçlerinin terörle mücadele konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.