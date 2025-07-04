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Edirne'deki Kırkpınar Güreşleri İçin Çadırda Konaklama Tercihi

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan bazı güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda konaklamayı tercih etti.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 09:54
Edirne'deki Kırkpınar Güreşleri İçin Çadırda Konaklama Tercihi

Edirne'de gerçekleştirilen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yerli ve yabancı güreşseverlerin yoğun katılımıyla başladı. Ancak, otellerin doluluk oranının zirveye ulaşması nedeniyle bazı güreş tutkunları çadırda konaklama yolunu seçti.

Gurbetçi sezonunun da etkisiyle şehrin otelleri tamamen doldu. Yurdun dört bir yanından gelen güreşseverler, otellerde yer bulamayınca çadırda kalmayı tercih etti. Selimiye Meydanı'ndaki Hıdır Ağa Camisi'nin avlusuna çadırlarını kuran güreş tutkunları, sabahın ilk ışıklarıyla uyanarak çay demleyip, kahvaltı etmeye başladılar.

Balıkesir'den gelen Mehmet Tığlı, 20 yıldır kesintisiz olarak Kırkpınar'ı izlediğini belirterek, "Güreş sevdasından çadırda kalıyoruz. Çadırda kalmak, böyle bir ortamı yaşamak hoşumuza gidiyor. Favorim yok, ancak bu sene %51 Yusuf Can Zeybek alır gibime geliyor," dedi.

Aynı kentten gelen Cemal Börekçi ise 32 yıldır Edirne'ye geldiğini ve genellikle çadırda konakladığını ifade etti. Börekçi, "Her sene kalabalık oluyor, bu sene kemer yılı olduğu için daha da yoğun. Çadırda kalmak, köy ortamı gibi, eş dostla bir araya geliyoruz," dedi.

İbrahim Filiz ise 10 yıldır güreşleri izlemeye geldiğini, yağlı güreşi çok sevdiğini vurguladı. İbrahim, "Çadırda kalmak güzel, bizim için daha iyi. Tüm pehlivanları destekliyorum," şeklinde konuştu.

Memduh Mızgır da 1990 yılından beri bu etkinliği izlemek için Edirne'de olduğunu, ortamı sevdiği için çadırda kalmayı tercih ettiğini söyledi.

Edirne'ye 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer...

Edirne'ye 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.

Edirne'ye 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer...

Edirne'ye 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ni izlemeye gelenlerden bazıları, otellerde yer bulamayınca çadırda kaldı.

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