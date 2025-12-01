Edirne Demirköprü'de 7 Fas Uyruklu Kaçak Göçmen Yakalandı

Demirköprü Hudut Karakolu ekipleri, Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 7 Fas uyruklu düzensiz göçmeni yakaladı; işlemler sonrası GGM'ye sevk edilecek.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 07:46
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 07:46
Uzunköprü sınır hattında operasyon

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, sınır güvenliği denetimleri sırasında Yunanistan'a kaçak yollarla geçmeye çalışan 7 düzensiz göçmen yakalandı.

Olay, Demirköprü Hudut Karakolu Komutanlığı ekiplerinin sınır hattında yürüttüğü kontroller sırasında gerçekleşti. Yapılan arama ve kontrol çalışmaları sonucunda göçmenlerin Fas uyruklu olduğu tespit edildi.

Yakalanan kişiler hakkında yasal işlem başlatıldı. İşlemleri tamamlanan 7 düzensiz göçmen, koordineli olarak Edirne Geri Gönderme Merkezi (GGM)'ne sevk edilecek.

