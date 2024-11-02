Edirne Gastronomi Festivali'nde Saray ve Rumeli Lezzetleri Tanıtılıyor

Edirne'de Gastronomi Festivali

Edirne, hem saray mutfağının hem de Rumeli lezzetlerinin buluşma noktası olarak tanıtıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, düzenlenen etkinlikte konuştu.

Festivalin Önemi

Vali Sezer, Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından organize edilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında, geleneksel yemeklerin menülerde yer alması için özveriyle çalıştıklarını belirtti.

92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapmış olan Edirne'nin tarihi zenginliğine vurgu yapan Sezer, menülerin kısıtlılaştığını ve geçmişin lezzetlerinin yeniden canlandırılması gerektiğini ifade etti. "Umarım, 'Topraktan Sofraya' yemek kitabındaki tarifler restoranlarımızda yer bulur ve geçmişin zenginliğini geleceğe aktarabiliriz," dedi.

İlgili Konuşmalar

Festivalde konuşanlar arasında Trakya Üniversitesi Arda Meslek Yüksekokulu Otel Lokanta ve İkram Hizmetler Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Sedat Kocadoğan ile şefler Cüneyt Asan ve Rıfat Sınmaz da yer aldı. Etkinlik, Kültür ve Turizm Bakanlığı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu konseriyle devam etti.

Özel İkramlar

Davetlilere, şef Ufuk Karadağ ve Muhittin Fidan tarafından hazırlanan özel menü sunuldu. Menüde yer alan lezzetler arasında köy ekmeği, Edirne tarhana çorbası ve Rumeli usulü kalburabastı gibi çeşitli yemekler bulunmaktadır.

Programa, protokol üyeleri ile yurt içi ve yurt dışından katılan şefler ve basın mensupları da iştirak etti. Etkinlik, katılımcılara 19. yüzyıla ait mercan uçlu fil dişi kaşığın replikası ve katılım belgesi dağıtımı ile sona erdi.

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında gala yemeği düzenlendi. Programa Vali Yunus Sezer de katıldı.

Edirne'de Valilik tarafından düzenlenen Edirne Kültür ve Turizm Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Topraktan Sofraya Edirne Gastronomi Festivali" kapsamında gala yemeği düzenlendi. Programa Vali Yunus Sezer de katıldı.