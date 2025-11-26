Edirne Uzunköprü'de Plakasız Motosiklete 47 bin 614 TL Ceza

Edirne Uzunköprü'de plakasız motosiklet denetlendi: 47 bin 614 TL ceza

Edirne’de motosikletli polis timleri, trafikte plakasız ve çekme belgeli bir motosikletle kasksız seyir halinde olan sürücüyü durdurarak işlem başlattı.

Olay ve müdahale

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi Hayat Sokak’ta meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan motosikletli yunus timleri, plakasız bir motosikletin trafikte seyrettiğini fark ederek aracı durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Uygulanan cezalar

Motosiklet, Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne teslim edilirken sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye kask takmamak, çekme belgeli araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.

EDİRNE'DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ, PLAKASIZ VE ÇEKME BELGELİ MOTOSİKLETLE KASKSIZ ŞEKİLDE SEYİR HALİNDE OLAN BİR SÜRÜCÜYÜ YAKALAYARAK TOPLAM 47 BİN 614 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.