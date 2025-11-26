Edirne Uzunköprü'de Plakasız Motosiklete 47 bin 614 TL Ceza

Edirne Uzunköprü'de yunus timleri plakasız ve çekme belgeli motosikletle kasksız seyreden sürücüyü yakaladı; sürücüye toplam 47 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 26.11.2025 14:45
Güncelleme Tarihi: 26.11.2025 14:45
Edirne Uzunköprü'de Plakasız Motosiklete 47 bin 614 TL Ceza

Edirne Uzunköprü'de plakasız motosiklet denetlendi: 47 bin 614 TL ceza

Edirne’de motosikletli polis timleri, trafikte plakasız ve çekme belgeli bir motosikletle kasksız seyir halinde olan sürücüyü durdurarak işlem başlattı.

Olay ve müdahale

Olay, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi Mescit Mahallesi Hayat Sokak’ta meydana geldi. Bölgede devriye görevinde bulunan motosikletli yunus timleri, plakasız bir motosikletin trafikte seyrettiğini fark ederek aracı durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin çekme belgeli olduğu tespit edildi.

Uygulanan cezalar

Motosiklet, Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne teslim edilirken sürücü hakkında işlem başlatıldı. Sürücüye kask takmamak, çekme belgeli araç kullanmak ve sürücü belgesiz araç kullanmak maddelerinden toplam 47 bin 614 TL idari para cezası uygulandı.

EDİRNE'DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ, PLAKASIZ VE ÇEKME BELGELİ MOTOSİKLETLE KASKSIZ ŞEKİLDE SEYİR...

EDİRNE'DE MOTOSİKLETLİ POLİS TİMLERİ, PLAKASIZ VE ÇEKME BELGELİ MOTOSİKLETLE KASKSIZ ŞEKİLDE SEYİR HALİNDE OLAN BİR SÜRÜCÜYÜ YAKALAYARAK TOPLAM 47 BİN 614 TL İDARİ PARA CEZASI UYGULADI.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır'da 25 Kasım'da Kadınlara Özel 'Ceylin' Film Gösterimi
2
Islama Köfte Dünya 59’uncu Sırada — Sakarya’nın Tescilli Lezzeti
3
Büyükçekmece’de 3 Kişinin Öldüğü Cinayetin Şüphelisi Yakalandı, Adliyeye Sevk Edildi
4
Gümüşhane Üniversitesi'nde rehine krizi sona erdi: Kadın memur kurtarıldı
5
Şuhut’ta Gazze ve Filistin İçin Fotoğraf Sergisi
6
Aydın'da 217 Milyon TL'lik Protokolle Sokak Hayvanlarına Doğal Yaşam Alanı
7
Tarsus'ta Trafik Kazası: 82 Yaşındaki Halit Yıldız Hayatını Kaybetti

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?

Black Friday 2025: 27 Kasım Perşembe Başlıyor — Türkiye'de 24 Kasım–1 Aralık İndirimleri

Emlak Vergisi 2025: 2. Taksit Son Gün 1 Aralık — %3,5 Gecikme Zammı

Ankara'ya Kar Ne Zaman Yağacak? MGM Uyardı — Hangi İlçeler Etkilenir

Yalova'da Su Kesintisi Başlıyor: 26 Kasım'dan İtibaren Mahalle Mahalle Saatler ve Yasaklar

Acil Toplatma: Roy ve Meltem Lavabo Açıcıları Güvensiz Çıktı

TRT 1 'Sinyal Yok' Hatası: Galatasaray Maçı İçin Kesin Frekans Çözümü

Bakan Tekin: Lise Süresi Kısalacak mı? 'İngiltere Modeli' İşaret Edildi

TOKİ'den Dev Hamle: 500 Bin Konutun İl ve İlçe Dağılımı Netleşti

Fatih Ürek'in Sağlık Durumu: Hastaneden Son Açıklama