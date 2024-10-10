Edirnekapı Surlarına Güvenlik Önlemi: Demir Bariyer Uygulaması

Edirnekapı Surlarına Güvenlik Önlemi

İstanbul'da 4 Ekim tarihinde yaşanan trajik olayın ardından, Edirnekapı surlarına ulaşımı sağlayan merdivenler güvenlik önlemleri kapsamında demir bariyerlerle kapatıldı.

Saldırı ve Sonrası

Olay, 19 yaşındaki Semih Çelik'in, yine kendi yaşıdaki iki genç kız, Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldürmesinin ardından intihar etmesiyle meydana gelmişti. Bu olayın ardından, polis ekipleri surların çevresinde güvenlik önlemlerini artırmaya devam ediyor.

Güvenlik bariyerleri uygulamasının yanı sıra, Edirnekapı surları çevresinde vatandaşlar, olayın gerçekleştiği alana karanfil bırakıyor ve yaşananları anmak için fotoğraf ve video çekimleri gerçekleştiriyor.

Yetersiz güvenlik önlemleri ve toplumdaki şiddet olaylarına karşı daha kapsamlı tedbirlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.