Edremit Köprülü Kavşağı Açıldı: Van Trafiğine Yeni Nefes

Edremit Köprülü Kavşağı trafiğe açıldı

Edremit Köprülü Kavşağı, Van Çevre Yolu Projesi kapsamında yapımı tamamlanarak bugün itibarıyla trafiğe açıldı. Yeni kavşak, şehir içi trafik yükünü hafifletecek ve Edremit-Van merkez güzergâhındaki yoğunluğu azaltması bekleniyor.

Proje ve etkileri

Proje hakkında bilgi veren Gökçenay Grup Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Gökçenay, çevre yolu bağlantısının hızla ilerlediğini belirterek, "Bu köprülü kavşakla bağlantılı olarak Kurubaş’tan çıkacak şekilde yaklaşık 10 kilometrelik bir yol yaptık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü, yüklenici firma ve Van Valiliği’nin ciddi destekleriyle süreci planlanandan önce tamamladık. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Gökçenay, kamulaştırma ve prosedür süreçlerinin hızla çözüldüğünü belirterek, projenin Van için bir başarı olduğunu vurguladı. Ayrıca kavşağın estetik yönüne de değinerek, "Köprüden yukarı çıktığınızda bir tarafta Van Gölü’nün maviliği, diğer tarafta dağların silueti sizi karşılıyor. Van’a girişte artık bu köprülü kavşak, kentin yeni yüzü olacak" ifadelerini kullandı.

Çevre yolu bağlantısının kısa sürede tamamlanacağını söyleyen Gökçenay, kalan 1,5 kilometrelik bölümün de 15-20 gün içinde asfaltlanarak trafiğe açılacağını belirtti. Projenin toplam uzunluğunun 41 kilometre olduğunu ve kamulaştırma sürecindeki gecikmelere rağmen planlandığı şekilde ilerlediğini ifade etti. Gökçenay ayrıca, "Çevre yolunun 2x3 şeritli olması bazı eleştiriler alsa da bu genişlik Van’ın uzun vadeli ihtiyacına cevap verecek niteliktedir" dedi.

Yatırım ve taahhüt

Van’a yatırım yapmaya devam edeceklerini vurgulayan Yunus Gökçenay, aile olarak kente bağlılıklarını şu sözlerle dile getirdi: "Gökçenay ailesi olarak Van’dan hiçbir zaman elimizi eteğimizi çekmedik, çekmeyeceğiz. Yeni yatırımlarla istihdamı artırmayı sürdüreceğiz. Van Mermer projesinde yaşadığımız sıkıntıları aşıp yatırımı büyütmeyi planlıyoruz. Kardeşlerimizle, çocuklarımızla ve torunlarımızla birlikte Van’da kalacağız. Van için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz."

VAN’IN ULAŞIM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRECEK VAN ÇEVRE YOLU PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN EDREMİT KÖPRÜLÜ KAVŞAĞI, BUGÜN İTİBARIYLA TRAFİĞE AÇILDI.