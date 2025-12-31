DOLAR
Efeler'de Adnan Menderes Üniversitesi Öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi'nde Buluştu

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde Adnan Menderes Üniversitesi öğrencileri Nasuh Paşa Külliyesi'nde tanışma ve kaynaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 11:45
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 11:45
Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü öncülüğünde düzenlenen tanışma ve kaynaşma programı, Nasuh Paşa Külliyesi'nde gerçekleştirildi.

Katılımcılar ve amaç

Etkinlik, Adnan Menderes Üniversitesi öğrencilerine yönelik olarak planlandı. Programa, KYK yurtlarında kalan üniversite öğrencileri katılarak birbirleriyle tanışma ve kaynaşma fırsatı buldu.

Program akışı

Samimi sohbetlerin ve manevi bir atmosferin hâkim olduğu etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve ikramlarla sona erdi.

