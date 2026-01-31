Efeler’de Geleneksel Sabah Namazı Buluşması Veysel Karani Camii’nde

Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Geleneksel Sabah Namazı Buluşması, Veysel Karani Camii’nde geniş katılımla gerçekleştirildi.

Program Akışı

Programa İlçe Müftü Vekili Muhammet Yılmaz’ın yanı sıra vaizler, manevi danışmanlar, din görevlileri, ilkokuldan üniversiteye kadar öğrenciler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Sabahın erken saatlerinde camide bir araya gelen her yaştan katılımcı, aynı safta buluşarak sabah namazını eda etti.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Sabah namazının ardından tesbihat, sohbet ve yapılan dualarla devam eden buluşmada manevi atmosfer hâkim oldu ve camilerin toplum hayatındaki birleştirici rolüne dikkat çekildi.

Katılımcılar ve Teşekkür

Duanın ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Programın hazırlanmasında emeği geçen Efeler Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü, cami görevlileri, cami derneği ve hayırseverlere teşekkür edildi.

Gelecek Buluşma

Geleneksel Sabah Namazı Buluşmasının gelecek hafta Şevketiye Camiinde gerçekleştirileceği bildirildi.

