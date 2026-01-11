Efeler'de 'Mahallece Camideyiz': Dede-Torun Aynı Safta Buluştu

Efeler İlçe Müftülüğü'nün 'Mahallece Camideyiz' programında Baltaköy'de dede, torun, genç ve yaşlı aynı safta buluştu; Kur'an tilaveti, ilahi ve çocuk etkinlikleriyle anlamlı anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 10:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 10:41
Efeler'de 'Mahallece Camideyiz' Programı Baltaköy'de Yoğun Katılımla Gerçekleşti

Birlik, dua ve muhabbetle dolu buluşma

Efeler İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen Mahallece Camideyiz programı kapsamında Baltaköy Mahallesi'nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Etkinlikte dede ve nineler torunlarıyla, anne ve babalar çocuklarıyla, gençler ise büyüklerle aynı safta ve aynı duada yer aldı.

Yoğun katılımın sağlandığı programda cami, bir kez daha mahallenin buluşma noktası olarak öne çıktı ve katılımcıların gönülleri ortak bir iklimde birleşti.

Efeler İlçe Müftüsü Ramazan Coşkun, sohbetinde camilerin yalnızca taş ve duvardan ibaret yapılar olmadığını, asıl imarın insanla, ihlasla ve gönülle gerçekleştiğini vurguladı.

Umurlu Bölge Yatılı Hafızlık Kur’an Kursu öğreticilerinin rehberliğinde hafız öğrenciler tarafından okunan Kur’an-ı Kerim tilaveti ile ilahi ve kasideler, camide manevi bir atmosfer oluşturdu.

Program boyunca çocuklar ve gençler unutulmadı; dergi, balon ve şekerlemelerle sevindirilen miniklerin yüzlerinde tebessüm oluştu. Etkinlik, ikramlarla sonlandırıldı.

Efeler İlçe Müftülüğü yetkilileri, programa katkı sunan tüm görevlilere ve katılan vatandaşlara teşekkür ederek benzer buluşmaların devam edeceğini ifade etti.

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

