Ege Denizi'nde 938 Deprem Kaydedildi

Ege Denizi'nde Deprem Aktivitesi Artıyor
Ege Denizi'nde, 28 Ocak'tan bu yana bugün saat 16.00'a kadar 938 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bu süreçte kaydedilen depremlerin dağılımı dikkat çekiyor.
Depremlerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı
Bu depremlerin büyüklüklerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:
- Büyüklüğü 1'den küçük: 1 sarsıntı
- Büyüklüğü 1-2 arası: 110 sarsıntı
- Büyüklüğü 2-3 arası: 337 sarsıntı
- Büyüklüğü 3-4 arası: 414 sarsıntı
- Büyüklüğü 4-5 arası: 75 sarsıntı
- Büyüklüğü 5-6 arası: 1 sarsıntı
Bu veriler, Ege Denizi çevresinde deprem aktivitesinin hızla yükseldiğini gösteriyor ve bölge sakinlerini ve yetkilileri dikkatli olmaya davet ediyor.