Ege Denizi'nde 938 Deprem Kaydedildi

Ege Denizi'nde Deprem Aktivitesi Artıyor

Ege Denizi'nde, 28 Ocak'tan bu yana bugün saat 16.00'a kadar 938 deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, bu süreçte kaydedilen depremlerin dağılımı dikkat çekiyor.

Depremlerin Büyüklüklerine Göre Dağılımı

Bu depremlerin büyüklüklerine göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleşti:

Büyüklüğü 1'den küçük: 1 sarsıntı

sarsıntı Büyüklüğü 1-2 arası: 110 sarsıntı

sarsıntı Büyüklüğü 2-3 arası: 337 sarsıntı

sarsıntı Büyüklüğü 3-4 arası: 414 sarsıntı

sarsıntı Büyüklüğü 4-5 arası: 75 sarsıntı

sarsıntı Büyüklüğü 5-6 arası: 1 sarsıntı

Bu veriler, Ege Denizi çevresinde deprem aktivitesinin hızla yükseldiğini gösteriyor ve bölge sakinlerini ve yetkilileri dikkatli olmaya davet ediyor.