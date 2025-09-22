Ege ve Akdeniz Havalimanları Yazda Rekor Kırdı: 27,3 Milyon Yolcu

Antalya, Adnan Menderes, Milas-Bodrum, Dalaman, Çukurova ve Alanya Gazipaşa havalimanları haziran-ağustos döneminde 27 milyon 323 bin 236 yolcuya ev sahipliği yaptı.

MERTKAN ORUÇ - Ege ve Akdeniz sahillerine yakın altı havalimanı, turizm sezonunun en yoğun döneminde haziran-ağustos aylarında toplam 27.323.236 yolcu taşıyarak rekor kırdı.

AA muhabirinin Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgiye göre, turistik hatların yoğun olduğu bu merkezler yaz sezonunu hareketli geçirdi.

Genel veriler

Söz konusu havalimanlarını yaz dönemini kapsayan üç aylık dönemde toplam 27 milyon 323 bin 236 yolcu kullandı. Bu yolcuların 19.990.704'ü dış hat, 7.332.532'si iç hat yolculukları şeklinde kayıtlara geçti.

Büyük bir kısmı turistik amaçlı seyahatlerden oluşan hareketliliğin merkezi ise Antalya Havalimanı oldu.

Havalimanlarına göre yolcu sayıları (Haziran-Ağustos)

Antalya: İç Hat: 2.068.322, Dış Hat: 14.545.170, Toplam: 16.613.492.

Adnan Menderes: İç Hat: 2.042.609, Dış Hat: 1.901.396, Toplam: 3.944.005.

Dalaman: İç Hat: 843.670, Dış Hat: 1.826.288, Toplam: 2.669.958.

Milas-Bodrum: İç Hat: 1.160.157, Dış Hat: 1.043.530, Toplam: 2.203.687.

Çukurova: İç Hat: 1.080.638, Dış Hat: 400.449, Toplam: 1.481.087. (Çukurova Havalimanı geçen yıl ağustos ayında hizmete açılmıştır.)

Alanya Gazipaşa: İç Hat: 137.136, Dış Hat: 273.871, Toplam: 411.007.

Toplam: İç Hat: 7.332.532, Dış Hat: 19.990.704, Toplam: 27.323.236.

Geçen yılın aynı dönemindeki yolcu sayıları ile karşılaştırıldığında, 2023'ün haziran-ağustos döneminde bu havalimanlarını 25.448.428, geçen yıl ise 26.442.703 yolcunun kullandığı kayıtlarda yer aldı.

