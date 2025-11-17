Eğribel'de Kayak Sezonu Açıldı — Giresun'da İlk Kar

Eğribel'de Kayak Sezonu Açıldı

Giresun'un 2 bin 200 rakımlı geçidi doğaseverlere ev sahipliği yaptı

Giresun’u Şebinkarahisar, Alucra ve Çamoluk ilçeleriyle Sivas’a bağlayan 2 bin 200 rakımlı Eğribel Geçidi, hafta sonu doğaseverlerin buluşma noktası oldu.

Bölgede ölçülen 60 santimetre kar kalınlığıyla katılımcılar önce karda trekking yaptı, ardından dik yamaçlardan kayarak sezonun ilk kayak heyecanını yaşadı.

Türkiye’de kayak pisti bulunmayan Giresun’da sezonu ilk açan yerin Eğribel olduğunu belirten doğaseverler, bölgenin kayak için önemli bir potansiyel taşıdığını vurguladı.

Türkiye’nin farklı illerinden gelen kayakçıları Giresun’da ağırladıklarını söyleyen FLYmingo Club Başkanı Yusuf Hasırcı, Eğribel’in coğrafi yapısı ve kar kalitesiyle dikkat çektiğini ifade ederek "Türkiye’deki diğer kayak merkezlerine kıyasla Eğribel, kar potansiyeli, rüzgar durumu ve coğrafi yapısıyla kayak yapmaya oldukça elverişli. Hem güneyden hem kuzeyden ulaşımın mümkün olması sebebiyle geniş bir bölgeye hitap edebilecek bir potansiyele sahip. Sezonun ilk kayağını yapmak için farklı illerden gelen arkadaşlarımızla Eğribel’de buluştuk. Türkiye’de henüz hiçbir kayak merkezinde sıcaklıklar yeterince düşük değil ve kar kalınlığı oluşmadı. Ancak Eğribel Yaylası’nda şu anda 60 santimetreyi bulan kar ve sıfırın altındaki sıcaklıklar kayak için ideal koşullar sunuyor. Biz de bu imkanı değerlendirerek sezonun ilk kayağını yaptık" dedi.

