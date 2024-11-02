Ekim Ayı Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Ticaret Bakanlığı Ekim Ayı Dış Ticaret İstatistiklerini Yayımladı

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı ekim ayına ait dış ticaret verilerini açıkladı. Genel Ticaret Sistemi'ne (GTS) göre Türkiye'nin ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre %3,6 artışla 23 milyar 620 milyon dolara yükseldi. Öte yandan, ithalat %0,2 azalarak 29 milyar 364 milyon dolara geriledi.

Dış Ticaret Hacmi ve Açık

Ekim ayında toplam dış ticaret hacmi %1,5 artış göstererek 52 milyar 984 milyon dolara çıktı. Dış ticaret açığı ise %13 azalarak 5 milyar 745 milyon dolara düştü.

İhracatın İthalatı Karşılama Oranı

İhracatın ithalatı karşılama oranı, yıllık bazda 2,9 puan artarak %80,4 seviyesine ulaştı. Enerji verileri hariç bu oran %91,4, enerji ve altın verileri hariç ise %97,7 olarak kaydedildi.

Ürün Grupları ve Ülkelere Göre İhracat Analizi

Ekim ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen grup, %3 azalışla 11 milyar 253 milyon dolarla "ham madde (ara mallar)" oldu. Bunu %8,8 artışla 8 milyar 815 milyon dolarlık "tüketim malları" ve %3,3 artışla 3 milyar 9 milyon dolarlık "yatırım (sermaye) malları" takip etti.

Ülkelere göre en çok ihracat ise 1 milyar 808 milyon dolarla Almanya'ya yapıldı. ABD 1 milyar 578 milyon dolar, İngiltere ise 1 milyar 272 milyon dolarla sırayı izledi. Ekim ayında en fazla ihracat yapılan ülke grupları arasında Avrupa Birliği (AB) 9 milyar 882 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

İthalat Verileri ve Ülkelere Göre Analiz

Ekim ayında en fazla ithalat yine "ham madde (ara mallar)" grubunda gerçekleşti ve bu rakam %0,2 azalışla 20 milyar 11 milyon dolar oldu. Bunu %8 artış ve 5 milyar 107 milyon dolarla "tüketim malları" izledi.

İthalatta en çok paya sahip ülkeler ise sırasıyla 4 milyar 243 milyon dolarla Çin, 3 milyar 58 milyon dolarla Rusya ve 2 milyar 348 milyon dolarla Almanya oldu. İthalattaki ilk 10 ülkenin toplam içindeki payı %58,7 olarak kaydedildi.

Ocak-Ekim Dönemi Dış Ticaret Verileri

GTS verilerine göre ocak-ekim döneminde, toplam ihracat %3,2 artışla 216 milyar 383 milyon dolara, ithalat ise %7,2 azalışla 282 milyar 2 milyon dolara geriledi. Dış ticaret açığı aynı dönemde %30,4 azalarak 65 milyar 619 milyon dolara düştü ve ihracatın ithalatı karşılama oranı %76,7 olarak gerçekleşti.