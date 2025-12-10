DOLAR
Ekinambarı'nda Kamyonet Kazası: Sıkışan 2 Kişi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Bodrum-Milas karayolu Ekinambarı mevkiindeki kazada kamyonette sıkışan 2 kişi, Milas itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 18:25
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 18:25
Olay ve müdahale

Bodrum-Milas karayolu Ekinambarı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet içinde sıkışan 2 kişi, Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kazanın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi bilgilendirildi. Olay yerine sevk edilen ekipler arasında 112 ambulans, polis, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Milas İtfaiye ekipleri yer aldı.

Milas İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kamyonet içinde sıkışan 2 vatandaşa müdahale ederek onları araçtan çıkardı ve 112 ambulans ekiplerine teslim etti.

