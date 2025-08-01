Ekmek Fiyatları 75 Liradan Yükselmeyecek

Ekmek Fiyatlarında Önemli Açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Balcı, bugüne kadar 62,5 liraya satılan ekmeğin kilogram fiyatının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacağını vurguladı.

Yılsonuna Kadar Fiyatların Sabitlenmesi

Balcı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili olarak da görev yapmaktadır. Toplantıda, yıl başında ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lira olacağını hatırlatan Balcı, süregelen maliyet artışları sebebiyle ekmek fiyatlarında yüzde 20'lik bir artış yaparak kilogram fiyatını 75 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Genel Uygulama ve Fiyatlandırma

Fırıncılar Federasyonu olarak, odalarına hiçbir ilde ekmek fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması ile ilgili genelge gönderdiklerini belirten Balcı, “Bugünden itibaren başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerimizde 200 gram ekmek 15 lira olarak satılmaktadır” dedi.

İlerleyen Dönemdeki Hedefler

Balcı, konuşmasında ekmek fiyatlarının yıl sonuna kadar değişmeyeceğini belirtti. Ayrıca, israfın önüne geçilmesi konusundaki hedeflerini de dile getirdi ve bunun yanında bölgesel fiyat farklılıklarına değindi. “Karadeniz Bölgesi'nde 270 gram ekmek 20 lira olacak şekilde satılırken, kilogram fiyatı 74 liraya denk gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Buğday Üretimine Dikkat Çekildi

Balcı, buğday üretiminin geçen yıl 20 milyon ton'dan fazla olduğunu aktararak, bu yıl da 19,5 milyon ton hasat beklediklerini söyledi. Ayrıca, ekmeklik un için yıllık 12 milyon ton buğday gerektiğini açıkladı. Yani hasatta sorun yaşanmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.