DOLAR
40,66 0,07%
EURO
47,05 -0,95%
ALTIN
4.376,96 -1,88%
BITCOIN
4.704.005,49 0,77%

Ekmek Fiyatları 75 Liradan Yükselmeyecek

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarının 75 lira üstüne çıkmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 15:14
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 15:14
Ekmek Fiyatları 75 Liradan Yükselmeyecek

Ekmek Fiyatlarında Önemli Açıklama

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ekmek fiyatlarına ilişkin yaptığı basın toplantısında önemli bilgiler paylaştı. Balcı, bugüne kadar 62,5 liraya satılan ekmeğin kilogram fiyatının ülke genelinde 75 liranın üzerinde olmayacağını vurguladı.

Yılsonuna Kadar Fiyatların Sabitlenmesi

Balcı, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanvekili olarak da görev yapmaktadır. Toplantıda, yıl başında ekmeğin kilogram fiyatının 62,5 lira olacağını hatırlatan Balcı, süregelen maliyet artışları sebebiyle ekmek fiyatlarında yüzde 20'lik bir artış yaparak kilogram fiyatını 75 lira olarak belirlediklerini açıkladı.

Genel Uygulama ve Fiyatlandırma

Fırıncılar Federasyonu olarak, odalarına hiçbir ilde ekmek fiyatının 75 liranın üzerinde olmaması ile ilgili genelge gönderdiklerini belirten Balcı, “Bugünden itibaren başta Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi büyükşehirlerimizde 200 gram ekmek 15 lira olarak satılmaktadır” dedi.

İlerleyen Dönemdeki Hedefler

Balcı, konuşmasında ekmek fiyatlarının yıl sonuna kadar değişmeyeceğini belirtti. Ayrıca, israfın önüne geçilmesi konusundaki hedeflerini de dile getirdi ve bunun yanında bölgesel fiyat farklılıklarına değindi. “Karadeniz Bölgesi'nde 270 gram ekmek 20 lira olacak şekilde satılırken, kilogram fiyatı 74 liraya denk gelmektedir” ifadelerini kullandı.

Buğday Üretimine Dikkat Çekildi

Balcı, buğday üretiminin geçen yıl 20 milyon ton'dan fazla olduğunu aktararak, bu yıl da 19,5 milyon ton hasat beklediklerini söyledi. Ayrıca, ekmeklik un için yıllık 12 milyon ton buğday gerektiğini açıkladı. Yani hasatta sorun yaşanmadığını belirtti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak
2
Büyükçekmece'de Balık Tutarken Kaybolan Okan Kurnaz'ın Cansız Bedenine Ulaşıldı
3
Özgür Özel, Kahramankazan'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
4
Sakarya Nehri'nde Kaybolan Genç İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor
5
110 Yaşındaki Süleymaniyeli Müezzin, Sevgiyle Camisine Hizmet Ediyor
6
Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

THY'den Milyonlarca Yolcuya Son Dakika Uyarısı: Akıllı Valizler Uçağa Alınmayacak

Belediye'den Çalışanlara Yüzde 35 Maaş Zammı Müjdesi

Yeni açıklandı! Emlak Vergisi Yüzde 1000 Zamlandı!

ABD'nin Yüzde 50 Vergi Kararı Piyasalarda Şok Etkisi Yarattı

Adalet Bakanlığı'ndan 5 Bin İstihdam Müjdesi! KPSS 70 Puanla Başvurular Başlıyor

Ziraat Bankası, Konut Kredisi Faizlerini Düşürdü: Milyonlarca Vatandaşa Müjdeli Haber

Aile Bakanlığı'ndan Acil Destek Müjdesi: Milyonlar IBAN'a akacak

TBMM'de Eski Araçlara ÖTV Muafiyeti Teklifi!

Kredi Kartı Borçları İçin Yeni Faiz Müjdesi: 1 Ağustos'tan İtibaren İndirimler Başlıyor

Bakan Işıkhan, Yüzde 11 Zam Teklifinin Perde Arkasını Açıkladı

Kira ve Konut Fiyatlarına Neşter: 500 Bin Sosyal Konut Projesi Başlatılıyor

İBB'den 9-13 Yaş Grubuna Ücretsiz Doğa Kampı Müjdesi!