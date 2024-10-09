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Ekmek Fiyatları Değişmeyecek mi? Fırıncılar Federasyonu'ndan Açıklama

Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ekmek fiyatlarında bu ay değişiklik olmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 12:49
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 12:52
Ekmek Fiyatları Değişmeyecek mi? Fırıncılar Federasyonu'ndan Açıklama

Ekmek Fiyatlarına Dikkat!

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, düzenlediği basın toplantısında ekmek fiyatlarına dair önemli açıklamalarda bulundu. Balcı, bu ay içinde kilogramı 50 liradan satılan ekmek fiyatlarında bir değişiklik öngörülmediğini belirtti.

Fiyat Artışlarının Önlenmesi Amaçlanıyor

Balcı, "Yaptığımız çalışmalar netice vermezse, bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına bunun yansıması ciddi anlamda olacak demektir" diyerek, fiyat artışlarının kaçınılmaz hale gelebileceği uyarısında bulundu.

Fırıncıların Zor Durumu

Federasyon Genel Merkezi'nde yapılan toplantıda, son bir aydır un ve girdi fiyatlarındaki artışların fırıncıları zorladığını ifade eden Balcı, ilgili bakanlıklarla gerekli çalışmaların yapıldığını söyledi. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sürekli görüşmelerde bulunduklarını aktaran Balcı, "Amacımız, temel gıda maddesi ekmekte, fiyat artışı yapmadan götürebildiğimiz kadar götürmek" dedi.

Bu Yılki Hasat Durumu

Balcı, bu yıl ekmeklik buğday hasadının 14,5 milyon ton, ekmeklik unda kullanılan hasadın ise 12 milyon ton olduğunu belirterek, genel olarak hasadın kalitesinin düşmesine rağmen belirli bölgelerdeki kaliteli ürünlerin fiyatları etkilediğini vurguladı.

Sonuç Olarak

Balcı, fiyat artışlarının devam etmesi halinde ekmek fiyatlarının makul olmaktan çıkacağına dikkat çekerek, "Bugün ekmeğin kilogram fiyatı 50 liraya satılıyorsa bu fiyatı 65 lirada muhafaza etmek mümkün olmaz" ifadesinde bulundu. Özetle, bu ay için ekmek fiyatlarının kilogramı 50 liradan satılacağı kesinleşti.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatları hakkında açıklamalarda bulundu.

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