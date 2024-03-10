Ekonomi Politikalarını Eleştiren Erbakan: "Doların 45 Lira Olduğu Bir Ülkede Enflasyon Düşer mi?"

Refah Partisi'nden Yerel Seçimlerde Net Duruş



Bursa'da Özel Otelde Düzenlenen Toplantıda Fatih Erbakan, Adaylarını Tanıttı

Bursa'da düzenlenen özel otel toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, net bir siyasi duruş sergileyerek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini vurguladı. Hiçbir ittifakta yer almayacaklarını açıkça belirtti.

Enflasyon Gerçeği: Ekonomik Eleştiri

Erbakan, hükümetin ekonomi politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon söylemlerini eleştirirken, Türkiye'nin ithalata dayalı ekonomisine dikkat çekti. İthalata bağımlılığın enflasyonu artırdığını belirten Erbakan, döviz kurlarındaki artışın enflasyonu da beraberinde yükselteceğini savundu.

Yoksulluk ve Belediyecilik Perspektifi

Erbakan, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak, Milli Görüş ve ahlaklı belediyeciliğin bereket olduğunu ifade etti. Ahlaklı belediyeciliğin denk bütçe ve borçsuz bir yönetimi gerektirdiğini belirtti. Geçmişteki örneklerle günümüz borç yükü altındaki belediyeler arasında kıyaslama yaparak bu durumu somutlaştırdı.