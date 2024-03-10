Bist 100
9.155,32 1%
DOLAR
31,91 0,29%
EURO
35,04 -0,05%
ALTIN
2.222,19 1,19%

Ekonomi Politikalarını Eleştiren Erbakan: "Doların 45 Lira Olduğu Bir Ülkede Enflasyon Düşer mi?"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bursa'da düzenlenen aday tanıtım toplantısında siyasi duruşlarını net bir şekilde ortaya koyarak, yerel seçimlere kendi kimlikleriyle gireceklerini belirtti. Erbakan, ekonomi politikalarını eleştirirken, enflasyon konusunda da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 10.03.2024 17:47
Güncelleme Tarihi: 10.03.2024 17:47
Ekonomi Politikalarını Eleştiren Erbakan: "Doların 45 Lira Olduğu Bir Ülkede Enflasyon Düşer mi?"

Refah Partisi'nden Yerel Seçimlerde Net Duruş

Bursa'da Özel Otelde Düzenlenen Toplantıda Fatih Erbakan, Adaylarını Tanıttı

Bursa'da düzenlenen özel otel toplantısında Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, net bir siyasi duruş sergileyerek yerel seçimlere kimsenin gölgesi altında girmeyeceklerini vurguladı. Hiçbir ittifakta yer almayacaklarını açıkça belirtti.

Enflasyon Gerçeği: Ekonomik Eleştiri

Erbakan, hükümetin ekonomi politikasını ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın enflasyon söylemlerini eleştirirken, Türkiye'nin ithalata dayalı ekonomisine dikkat çekti. İthalata bağımlılığın enflasyonu artırdığını belirten Erbakan, döviz kurlarındaki artışın enflasyonu da beraberinde yükselteceğini savundu.

Yoksulluk ve Belediyecilik Perspektifi

Erbakan, yerel yönetimlerin önemine vurgu yaparak, Milli Görüş ve ahlaklı belediyeciliğin bereket olduğunu ifade etti. Ahlaklı belediyeciliğin denk bütçe ve borçsuz bir yönetimi gerektirdiğini belirtti. Geçmişteki örneklerle günümüz borç yükü altındaki belediyeler arasında kıyaslama yaparak bu durumu somutlaştırdı.

İLGİLİ HABERLER

Fotoğraflarda güzel ve alımlı çıkmanın püf noktası! En iyi pozlar sizden çıkacak

Fotoğraflarda güzel ve alımlı çıkmanın püf noktası! En iyi pozlar sizden çıkacak

Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Mutfaktaki ev eşyalarının ömrünü böyle uzatın! Beklediğinizden daha uzun süre dayanacak

Mutfaktaki ev eşyalarının ömrünü böyle uzatın! Beklediğinizden daha uzun süre dayanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Son Seçimi Doğru Bilen Hakan Bayrakçı Son Anketi Açıkladı: İstanbul Seçiminde Son Durum Ne, Kim Önde?
2
Belgesini getiren kadınlara erken emeklilik! Hem primden hem yaştan düşülüyor
3
Kayseri'de Sarsıcı Gerçek: Trafik Kazası Değil, Cinayet!
4
Milli Savunma Bakanlığı'nda son dakika atama kararı Resmi Gazete'de yayınlandı
5
Trakya için tarih verildi: Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'a kar geliyor
6
Ekonomi Politikalarını Eleştiren Erbakan: "Doların 45 Lira Olduğu Bir Ülkede Enflasyon Düşer mi?"
7
Yeniden Refah Partisi Fatih adayından skandal video: Tepkiler çığ gibi!

Zincir marketlerden flaş ayçiçek yağı kararı! 5 litre fiyatını şakkadanak düşürdüler

Bütçe dostu telefon ve bilgisayar arayan sıraya girecek! 7.699 TL'ye satışa çıktı

Fotoğraflarda güzel ve alımlı çıkmanın püf noktası! En iyi pozlar sizden çıkacak

Altın fiyatlarının şirazesi kayacak! O günü bekleyenin altını yavrulayacak

Arabası olan herkesin bilmesi şart! 15 gün detayını bilmeyen şimdi yandı

Hyundai ucuzluk kepengini açtı! Bu modelin fiyatı 220 bin TL birden düşecek

Tarım Kredi Market'ten gelen dev hamle! Ramazanda fiyatlar donduruldu, alıcılar sıraya girdi

Kuru ve cansız saçlara nem bombası atıyor! Evdeki 3 malzemeyle yumuşacık saçlara kavuşun

Başvuranlar parasını geri alıyor! Elektrik faturasında adı soyadı yazanlar dikkat

Tost peyniri ve kaşar peyniri arasındaki korkunç fark! Herkes bilmeden alıyordu

Elektrikli SUV'da daha ucuzu yok! Türkiye'ye 465 bin TL'ye sıfır otomobil geliyor

Mutfaktaki ev eşyalarının ömrünü böyle uzatın! Beklediğinizden daha uzun süre dayanacak