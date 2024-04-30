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Ekrem İmamoğlu’ndan Edanur’la ilgili açıklama: “Siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini utanarak izliyoruz”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, kazı çalışması esnasında oluşan su birikintisine düşen ve hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer’in ölümü ile ilgili açıklama yaptı. İmamoğlu, “Biz minik yavrumuzun acısını yaşarken, bu olayın her zaman yapıldığı gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini utanarak izliyoruz” ifadelerini kullandı.

Yayın Tarihi: 30.04.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 16:50
Ekrem İmamoğlu’ndan Edanur’la ilgili açıklama: “Siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini utanarak izliyoruz”

İstanbul Küçükçekmece’de bulunan bir parkta, İBB tarafından yapılan kazı çalışması nedeniyle oluşan su birikintisine düşen ve hayatını kaybeden 5 yaşındaki Edanur Gezer ile ilgili olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir açıklama geldi. İmamoğlu “Olayın hemen sonrasında teftiş süreci ve soruşturma başlattık. Yakında tamamlanacak ve sorumluları asla cezasız bırakmayacağız. Adli makamlarda da soruşturma devam ediyor” dedi.

“Siyasal istismar malzemesi haline getirilmesi…”

İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, yaşanan olayla ilgili olarak, “Küçük Edanur’un hayatını kaybetmesinin yasını tutuyoruz. Biz bu acıyı yaşarken, bu olayın her zaman yapıldığı gibi siyasal istismar malzemesi haline getirilmesini se utanarak izlemekteyiz.” İfadelerini kullandı.

Açıklamasında geçmiş dönemde yaşanan facialara değinen İmamoğlu “Bu ülkede tren kazaları, maden facialarında çok sayıda vatandaşımızı kaybettik. Bu yaşananlarda ağzını bıçak açmayanlar, ‘ölüm fıtratında var’, ‘güzel öldüler’ diyenlerin çıkışlarına itibar etmiyoruz. Diğer yandan 5 yaşındaki bir çocuğun anne ve babasından ayrı olması, cenazesinin bile 2 gün sonra alınması da incelenmeye muhtaç bir durumdur. Hayatını kaybeden bir yavrumuzun ardından, siyasi çıkarlar için yapılan açıklamaları ise kamuoyunun takdirine bırakıyorum” dedi.

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