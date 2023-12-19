Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e yanıt: Haddini aştın

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurtköy Yaşam Merkezi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada, İstanbul'a 300 günde 300 proje hedefiyle çalıştıklarını belirtti. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in kendisine yönelik eleştirilerine de cevap veren İmamoğlu, "Bazı dostlarımız, siyasi oyunlara kapılıyorlar, bazen de sınırı aşan ifadeler kullanabiliyorlar" dedi. İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarını çözmek için herkesle iş birliği yapmaya hazır olduklarını da vurguladı.

Ekrem İmamoğlu'ndan Meral Akşener'e yanıt: Haddini aştın
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İYİ Parti'de istifa dalgası yaşanırken, Genel Başkan Meral Akşener sessizliğini bozdu. Akşener, gazetecilere yaptığı açıklamada, partisine karşı bir operasyon yapıldığını öne sürdü. Akşener, "Ankara'da bize yer bırakmadılar. Bu, bir siyasi partinin iradesine müdahale etmektir. Bu, bir savaş ilanıdır. Biz de hazırız. Gelsinler." dedi.

Akşener'in bu sözleri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki olarak yorumlandı. İmamoğlu, Kurtköy Yaşam Merkezi'nin temel atma töreninde konuştu. İmamoğlu, "Bazı dostlarımız, siyasi oyunların içine çekiliyorlar, bazen de haddini aşan sözler sarf edebiliyorlar." diye konuştu. İmamoğlu, İstanbul'un sorunlarını çözmek için herkesle iş birliği yapmaya açık olduklarını da belirtti.

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