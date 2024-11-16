Ekvador'da 29. İbero-Amerika Zirvesi Ortak Karar Olmadan Sona Erdi

Ekvador'da 29. İbero-Amerika Zirvesi Sonuçsuz Şekilde Tamamlandı

Ekvador'un Cuenca kentinde 12-15 Kasım tarihlerinde düzenlenen 29. İbero-Amerika Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, ortak bir deklarasyon yayımlanmadan sona erdi.

Karşıt Görüşler Zirveye Damga Vurdu

Arjantin ve Küba arasındaki anlaşmazlık, zirvenin asıl nedenlerinden biri oldu. Ekvador basınında çıkan haberlere göre, Arjantin dışında tüm katılımcı ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) çerçevesinde toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren bir belgeleri onaylamayı kabul etti.

Ekonomik Ablukaya Tepki

Küba'nın, ABD'nin uyguladığı ekonomik ablukayı kınayan bir öneri sunması üzerine Arjantin itiraz ederek bu konudaki ortak bir metin oluşturulmasını engelledi.

Ulaşım ve Katılım Problemleri

Ekonomik ve siyasi sıkıntılar nedeniyle, Latin Amerika'nın bazı devlet başkanları zirveye katılmadı. Meksika, Venezuela ve Nikaragua bu önemli etkinliğe hiçbir temsilci göndermedi.

Zirve Sonrası Değerlendirme

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, kapanış konuşmasında, "İbero-Amerika zor bir dönemden geçiyor; ulus aşırı suçlarla mücadele, iklim değişikliği ve kuraklığa çözüm bulma sorumluluğumuz var" dedi. Bu açıklama, zirvenin ağırlığını ve katılımcı ülkelerin sorumluluklarını bir kez daha vurgulamış oldu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.