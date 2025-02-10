Ekvador'da Başkanlık Seçimlerinde Noboa Önde Gidiyor

Ekvador'da Devlet Başkanlığı Seçiminde Noboa Önde

Ekvador'da düzenlenen devlet başkanlığı seçiminin birinci turunda iktidar partisi adayı Devlet Başkanı Daniel Noboa, oyların %44,74'ünü alarak yarışı az bir farkla önde götürüyor.

Oyların %67,64'ünün sayıldığı Ekvador'da citizens devrimi hareketinin (Revolucion Ciudadana) solcu adayı Luisa Gonzalez, %43,86 oranıyla Noboa'nın hemen arkasında yer alıyor.

Seçime katılan diğer 14 aday arasında ise en yüksek oyu %4,77 ile yerli temsilcisi Leonidas Iza elde etti.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Ekvador’un yeni devlet başkanını belirleyecek ikinci tur seçimleri 13 Nisan'da gerçekleştirilecek. Bu seçimde halk, yeni devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra ulusal ve bölgesel meclis üyelerini de seçecek.