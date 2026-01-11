Elazığ'da Başına Konserve Sıkışan Kedi Kurtarıldı
Alacakaya'da 112 ekipleri anında müdahale etti
Elazığ’ın Alacakaya ilçesinde, başına konserve tenekesi sıkışan bir kedi, görev dönüşü durumu fark eden 112 Acil Sağlık Hizmetleri personelinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Duruma kayıtsız kalmayan ekipler aracı durdurarak müdahale etti. Eldivenlerini takan Ambulans ve Acil Bakım Teknikeri Çetin Kılıç, kedinin başına sıkışan konserve tenekesini dikkatle çıkararak hayvanı kurtardı.
Kurtarılan kedinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
