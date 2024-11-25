Elazığ'da 'Beyaz Ev Aile Merkezi' Aile İçi Şiddetle Mücadelede Yeni Bir Umut

Elazığ'da 'Beyaz Ev Aile Merkezi' Açıldı

Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında yapımı tamamlanan 'Beyaz Ev Aile Merkezi', düzenlenen törenle hizmete açıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde gerçekleştirilen açılışta, Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Önemli Bir Tercih: Ailece Umut, Topluma Hayat!

Törende konuşan Vali Hatipoğlu, merkezin açılış tarihinin 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü ile çakıştığına dikkat çekerek, bu durumun önemine vurgu yaptı. Hatipoğlu, 2019 yılında yaşanan bir kadına yönelik şiddet olayının ardından bu projenin hayata geçirilmesine karar verdiklerini belirtti.

Proje Gelişimi ve Destekler

'Kırıkkale'de bir vaka' örneği ile başlayan sürecin, Gaziosmanpaşa'da görevde iken şekillendiğini belirten Hatipoğlu, "Faillere yönelik bir çalışma yapılmadıkça bu sorunların çözülemeyeceğini düşündük," şeklinde konuştu. Proje, öncelikle 'Yeniden Aile Olalım' adı altında başlamış, daha sonra 'Beyaz Ev' olarak kurumsallaşmıştır.

Merkezde Sunulan Hizmetler

Merkezdeki hizmetlerin detaylarına değinen Ayfer Hatipoğlu, 'Beyaz Ev Projesi''nin yaklaşık 5 yıl önce hayata geçtiğini ve toplamda 4 odadan oluştuğunu aktardı.

Mavi oda: Kamuoyu farkındalığı çalışmaları için kullanılıyor.

Kamuoyu farkındalığı çalışmaları için kullanılıyor. Sarı oda: Faillere ve mağdurlara yönelik psikososyal müdahale çalışmaları yapılıyor.

Faillere ve mağdurlara yönelik psikososyal müdahale çalışmaları yapılıyor. Yeşil oda: Hukuki bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor.

Hukuki bilgilendirme çalışmaları yürütülüyor. Turuncu oda: Faillerin ve mağdurların çocukları için psikososyal süreç destekleniyor.

Hatipoğlu, bu proje ile diğerlerinden farklı bir model sunmayı hedeflediklerini ve faillere yönelik uzun vadeli psikososyal destek sunulduğunu ifade etti.

İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Açılışın ardından Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı, Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi, Elazığ Barosu, Yeşilay ve Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) arasında iş birliği protokolü imzalandı. Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Fırat Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Doğru, yanı sıra pek çok kamu yetkilisi ve vatandaşlar katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında yapımı tamamlanan "Beyaz Ev Aile Merkezi" törenle hizmete açıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu’nun girişimleri, İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle "Aileye Umut Topluma Hayat" sloganıyla kurulan merkezin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.

Elazığ'da aile içi şiddetle mücadele kapsamında yapımı tamamlanan "Beyaz Ev Aile Merkezi" törenle hizmete açıldı. Mustafa Paşa Mahallesi'nde Vali Numan Hatipoğlu ve eşi Ayfer Hatipoğlu’nun girişimleri, İl Özel İdaresi ve Elazığ Belediyesinin destekleriyle "Aileye Umut Topluma Hayat" sloganıyla kurulan merkezin açılışı dolayısıyla tören yapıldı.