Elazığ'da Çöp Konteynerinde Yeni Doğmuş Bebek Bulundu

Elazığ'da Olay Yaratacak Bulgu

Elazığ'ın Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir bebek bulundu. Çevredekilerin, konteynerden gelen bebek sesini duyması üzerine yapılan ihbarla 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri hemen olay yerine sevk edildi.

Olayın Detayları

Polis, görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda yaptığı araştırmada, yabancı uyruklu bir kadının evde doğurduğu bebeği, ikamet ettiği binanın karşısındaki çöp konteynerine bıraktığını tespit etti.

Anne ve Bebek Hastaneye Kaldırıldı

Sağlık ekipleri, dikkatlice konteynerden alınan bebeği, sıcak bir battaniyeye sararak gerekli müdahalelerin yapılması için hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri de kanaması olduğu tespit edilen anneyi gözaltına alarak hastaneye götürdü.

Bebeğin Sağlık Durumu İyi

Bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, mahallede yaşayan N.K. isimli tanık, bir kadının çöp konteynerine bir şey bırakıp daha sonra koşarak karşı apartmana girdiğini gözlemlediğini belirtti. Bu olayın ardından güvenlik güçlerine ihbarda bulunduklarını söyledi.

Elazığ'da, Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu.

Elazığ'da, Kültür Mahallesi Kayısılı Sokak'ta çöp konteynerinde yeni doğmuş bebek bulundu.