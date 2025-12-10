Elazığ'da Down Sendromlu Şevval'in Gelinlik ve Düğün Hayali Gerçekleşti

Elazığ'da Down sendromlu Şevval'in gelinlik ve düğün hayali gerçek oldu

Elazığ'da yaşayan 24 yaşındaki Down sendromlu Şevval Toprak'ın yıllardır kurduğu düğün ve gelinlik hayali, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve belediye ekiplerinin desteğiyle gerçeğe dönüştü. Şevval, gelinliğini giyip konvoyla evinden alınarak düzenlenen törende doyasıya eğlendi.

Belediyenin organizasyonu ve ailenin talebi

Ailesi Veysi ve Nürşen Toprak, kızlarının düğün hayalini Elazığ Belediyesine iletti. Konuyla yakından ilgilenen Başkan Şerifoğulları, organizasyon yapılması talimatını verdi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, salon kiralayarak gerçeğini aratmayan bir düğün organizasyonu düzenledi.

Gelinliğini giyen Şevval, yakınlarının yoğun katılımıyla gerçekleşen törende mutlu anlar yaşadı; etkinlik hem Şevval hem de ailesi için unutulmaz bir hatıra oldu.

Ailenin ve yetkililerin görüşleri

Baba Veysi Toprak organizasyonla ilgili olarak şunları söyledi: "Sağ olsunlar Şahin Şerifoğulları ve ekibi bunu güzel karşılayarak gerekli tüm ilgi ve alakayı bizlere gösterdi. Kızımız engelli fakat biz öyle diyemiyoruz. İnsanın gönlü ve kalbi engelli olmasın. Elazığ’ımız bu tür olaylara çok duyarlıdır. Biz de anne ve baba olarak kızımızın hayallerini gerçekleştirmeye çalıştık. Her gün düğünüm olsun diyordu. Bizim de imkanlarımız kısıtlıydı. Böyle bir organizasyon yapmak için durumumuz elverişli değildi. Arkadaşım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları’nın bu durumlara duyarlı olduğunu söyledi. Gidip görüştük, sağ olsunlar ellerinden gelen bütün kolaylığı bizlere sağladılar. Organizasyonu onlar yaptılar. Düğüne akrabalarımızın bir kısmını çağırdık, uzak olanları çağıramadık"

Elazığ Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Karaaslan ise şunları ifade etti: "Bugün özel bir öğrencimizin uzun süredir ısrarla talep ettiği düğün ve gelinlik giyme hayalini gerçekleştirmek amacıyla bir organizasyon yaptık. Bugün Şevval kardeşimiz özel gününde gelinlik giyecek, anne ve babasının elini öperek bu mutlu anı ölümsüzleştirecek. Etkinliğin yapılmasında ailemizin bizlere yoğun desteği oldu. Biz engelli kardeşlerimizi özel birey olarak görüyoruz. Onlar bizlere Allah’ın emanetidir. Onların mutluluğu adına her türlü çalışmayı yapıyoruz"

Şevval Toprak'ın gerçekleştiren bu organizasyon, toplumun duyarlılığının ve yerel yönetim desteğinin etkileyici bir örneği olarak kayda geçti.

